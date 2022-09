Raum zum Toben und Träumen

Vor allem die neuen Nutzer der Kita, nämlich die Kinder mit ihren Eltern und ihren Erzieherinnen, wollten die Einweihung „ihrer neuen Heimstätte“ nicht verpassen. So gestalteten sie die Feier mit ihrem Spiel und Gesang mit. Pfarrer Hendrik Wenning als „Hausherr“ der Kita bezeichnete den Tag als „Tag der Freude für die Kita und die Kirchengemeinde“. Besonders Kinder und junge Familien lägen der Kirche am Herzen, so der Pfarrer. So solle die Kita ein Ort des fröhlichen Spielens und Lebens sein.

Nach nur zwölfmonatiger Bauzeit konnte die Kita, planmäßig fertiggestellt werden, freute sich Investor Manfred Höne von der Fa. Eco-Plan in Coesfeld. Dabei habe er sich auf die beteiligten Handwerksbetriebe verlassen können, sagte er. Problematischer sei da schon der Baustoffmarkt gewesen. Dennoch sei er mit der rechtzeitigen Fertigstellung mehr als zufrieden. Schon wegen der Größe der Einrichtung sei dies eine Herausforderung gewesen. Rund 100 Kinder werden in den fünf Gruppen unter pädagogischer Leitung von 19 Erzieherinnen betreut.

Bürgermeisterin Anne Kortüm erinnerte an den mittlerweile in die Jahre gekommenen Kindergarten St. Marien an der Twente, der sich nach mehr als sechzig Jahren nicht mehr bedarfsgerecht zeige. In den neuen, modernen und lichtdurchfluteten Räumen könnten die Kinder nun wohlbehütet aufwachsen, klettern, spielen, forschen und träumen, so die Bürgermeisterin. Doch um zu klettern und richtig zu toben, bedarf es noch etwas Zeit. Auch wenn die Handwerker bis zur letzten Minute noch tätig waren, so dauert es noch eine Zeit, bis auch die Außenanlagen fertiggestellt sind und die Spielgeräte von den Kids in Beschlag genommen werden können. Eine Diskussion gab es seinerzeit um die Rodung des alten Baumbestandes. Höne versprach, in Kürze mehr als die geforderten Bäume zu pflanzen. Zwei Ahornbäume brachte er bereits mit, die in einigen Jahren Schatten spenden sollen.

Kita-Leiterin Lisa Reers zeigte sich begeistert von der neuen Einrichtung. Das sei kein Vergleich zu den alten Räumlichkeiten, stellte sie fest. Besonderen Dank sprach sie ihren Kolleginnen aus, die sich am Umzug beteiligten: „Das hat perfekt geklappt.“ Bevor das neue Kita-Gebäude der Öffentlichkeit übergeben wurde, oblag es Pfarrer Wenning, die Räumlichkeiten zu segnen.

Für Beistand von oben soll wohl auch das Geschenk der Schützengilde St. Hubertus Büren sorgen. Die Schützen stifteten ein von der Gescheraner Künstlerin Amrei Wies gestaltetes Bild, das die Patronin der Kita, die Muttergottes, zeigt.