Rekord-Nachfrage bei Kinderbüchern

95 159 Medien haben die 36 000 Besucher 2022 entliehen. Nachdem im Coronajahr 2021 die Zahl der entliehenen Medien auf 79 632 gesunken war, konnte das Bücherei-Team mit seinen 19 Ehrenamtlichen, die 1473 Stunden geleistet haben, wieder weitgehend einschränkungsfrei arbeiten – was sich letztlich auch in den Zahlen widerspiegelt. So ist die Zahl der online entliehenen Medien von 12 650 in 2021 auf 10 969 im vergangenen Jahr (minus 13,29 Prozent) gesunken. Warum das so ist? „Bestenfalls, weil die Leute wieder zu uns kommen können“, versucht es Britta Wantia-Hovestadt mit einer Erklärung.

Die Zahlen zeigen auch allgemeine Trends auf. So bleibt der Hang zu den Tonie-Hörfiguren ungebrochen. „Jeder unserer 335 Tonies war 18 Mal ausgeliehen“, staunt Lerche. „Manche melden sich wohl auch nur wegen der Tonies an“, schmunzelt der Büchereileiter. Die Zahl der entliehenen Kinderbücher (22 254) und Kindersachbücher (5705) kletterte auf ein Rekordhoch. „Das ist einfach super, denn das ist schließlich unser Hauptanliegen: die Kinder in die Bücherei zu holen“, freut sich Lerche. Auch der Trend zum Brettspiel sei immer noch da. Die Gesellschaftsspiele hat das Bücherei-Team im vergangenen Jahr nach Alter sortiert.

Besonders gefragt sind zudem die Spiele für die Switch, die 1500 Mal ausgeliehen wurden. Dennoch könne man das Vor-Corona-Niveau insgesamt nicht mehr erreichen, so Lerche. Der Grund: Wegen des zunehmenden Streaming-Angebots ist die Nachfrage nach Musik-CDs und DVDs eingebrochen. „Manche Eltern sagen auch, dass sie gar keinen CD- oder DVD-Spieler mehr zu Hause haben“, berichtet Wantia-Hovestadt. Aus diesem Grund erhebt die Bücherei für DVDs ab diesem Jahr auch keine Zuzahlung mehr. Das Jahresentgelt für Erwachsene steigt im Gegenzug von 15 auf 20 Euro. Familien zahlen nun 25 Euro.

1859 aktive Büchereiausweise verzeichnete Lerche im Jahr 2022. „Um auf die Anzahl der Leser zu kommen, muss man aber sicher noch 2500 draufrechnen, weil kleine Kinder keinen eigenen Ausweis haben und Gruppen von Haus Hall zum Beispiel auch nur zusammen einen Ausweis besitzen“, schätzt Lerche. Erfreulich sei auch, dass die Zahl der Neuanmeldungen 2022 mit 289 noch mal gestiegen ist (2021: 184).

Der Medienbestand bleibe relativ konstant bei 31 500. „Wenn wir 2000 neue Medien bekommen, müssen 2000 ältere raus“, erklärt Lerche das Prinzip. „Bei Romanen haben wir so aber immer die neuesten da“, fügt Wantia-Hovestadt hinzu.

Auch die Öffnungszeiten sind 2022 angepasst worden. Dienstags und donnerstags hat die Bücherei nun bis 18.30 Uhr geöffnet und samstags schon ab 9.30 Uhr – damit die Statistik 2023 ähnlich erfreulich ausfällt. 20 Neuanmeldungen im Januar zeugen jedenfalls bereits von einem guten Start.