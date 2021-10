Riskantes Fahren hat fatale Folgen

Circa 900 Zwölftklässlern wird am Dienstag drastisch vor Augen geführt, welche fatalen Folgen fehlerhaftes Verhalten im Straßenverkehr haben kann. Diese Unfalldemonstration findet auf dem Fahrsicherheitstrainingsplatz in Estern statt. Die Schüler erhalten dort bei Stunt-Vorführungen einen Einblick darüber, welche schlimmen Folgen Fehlverhalten im Straßenverkehr haben kann.

Unfalldemonstration für 900 Schüler auf dem Fahrsicherheitstrainingsplatz in Estern

Gezeigt werden unter anderem die Kollision eines Autos mit einem Fußgänger, ein Motorrad-Schleiftest mit Jeansbekleidung sowie weitere Auswirkungen von gefährlichen Verkehrssituationen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Fachbereich Verkehr der Kreisverwaltung Borken und der Kreisverkehrswacht in Zusammenarbeit mit dem ADAC-Fahrsicherheitszentrum Westfalen in Haltern und dem Kreisverband Münsterland des Autoclubs Europa (ACE).

„Ziel ist es, den jungen Leuten im Führerscheinalter die Folgen von nicht angepasstem und risikobereitem Fahren aufzuzeigen“, erklärt Judith Wiltink, Leiterin der Abteilung Verkehrssicherheit der Kreisverwaltung Borken.

Die Unfalldemonstration ist seit 1992 Bestandteil des Verkehrssicherheitsprogramms des Kreises. Tausende Jugendliche haben über die Jahre an der Veranstaltung teilgenommen. Insbesondere den 18-24-Jährigen müsse deutlich werden, dass angepasstes Fahren die wichtigste Grundregel im Straßenverkehr ist, erklärt Wiltink. Überhöhte Geschwindigkeit und daraus resultierende lange Bremswege seien zwar nicht die alleinigen Unfallursachen, aber oft die mit einem tödlichen Ausgang.

Der ACE mit seinem Kreisverband Münsterland ist für die technische Durchführung der Unfalldemonstration verantwortlich und stellt ein Abschleppfahrzeug mit Kran zur Verfügung. Die Firma K&S aus Legden organisiert vier Crash-Fahrzeuge, die sie für die Vorführungen aufbereitet hat, damit die maximale Sicherheit für Fahrer und Zuschauer gegeben ist. So schweißte sie zum Schutz des Durchschlagens Baumatten an und entfernte die Betriebsflüssigkeiten, sodass bei den Crash-Aktionen keine Betriebsstoffe in das Erdreich gelangen können. Die Berufsbildungsstätte Westmünsterland rüstete die Fahrzeuge auf zu- oder abschaltbare Antiblockiersysteme um. Auf freiem Gelände wird außerdem zu Demonstrationszwecken ein vorbereiteter Airbag gezündet.

Die Durchführung der Demonstration und die Moderation übernehmen erfahrene Fachleute des ADAC-Fahrsicherheitszentrums Westfalen aus Haltern.