Rückgang bei Neulingen bereitet Sorge

1966 Blutspender hat der DRK-Ortsverein Gescher im vergangenen Jahr verzeichnet. Damit hat es einen leichten Rückgang gegenüber der Anzahl im Jahr 2020 gegeben. Damals gingen 1992 Blutspender in die Statistik ein. In 2019, in der Zeitrechnung vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, waren 1954 Spender gezählt worden. DRK-Vorsitzender Lutz Horstick kommentiert dazu: „Grundsätzlich sind wir zufrieden mit dem Ergebnis, der deutliche Rückgang bei den Erstspendern bereitet uns allerdings Sorge. Wir hoffen bei den Erstspendern auf eine Normalisierung in 2022.“

Der DRK- Ortsverein Gescher hatte die mehrmaligen Blutspender der Jahre 2018 bis 2021 eingeladen, um sie in besonderer Weise zu ehren. Das Bild zeigt die Jubilare 100 plus, also die Geehrten mit mehr als 100 Blutspenden gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Lutz Horstick (r.), der 2. Vorsitzenden Sabine Kucharz (6.v.r.) sowie Rotkreuzleiterin Andrea Holz (l.). Dias Foto ist vor Beginn der aktuellen Corona-Welle entstanden.

Waren in 2020 noch 99 Erstspender gezählt worden, schrumpfte diese Gruppe in 2021 auf 60 Personen. Im Jahre 2019 - vor Corona - waren 69 Menschen erstmals zur Blutspende erschienen. Warum sich die Zahl der Erstspender verringert hat, ist unklar. Es könnte zum einen an der Corona-Pandemie und damit verbundenen Ängsten liegen. Aber auch Unkenntnis über den Ablauf einer Blutspende könnten zu einer Unsicherheit führen.

Deshalb hat der DRK-Blutspendedienst eine Kampagne gestartet und Informationen für Neuspender und einen Spende-Check auf seiner Homepage (drk-blutspende.de) bereitgestellt. Beim Check sind 18 Fragen zu beantworten, die Antwort darüber geben, ob man Blut spenden kann. In Gescher hat das DRK im vergangenen Jahr an neun verschiedenen Tagen Blutspende-Termine angeboten. Dabei handelte es sich um vier Blöcke montags und dienstags sowie einen Sondertermin. In Hochmoor konnten die Einwohner an vier Tagen Blut spenden. Derzeit laufen die Spendetermine unter 3-G-Bedingungen ab. Die Spender müssen eine FFP2-Maske tragen. Terminvereinbarungen sind ausschließlich über die neue Blutspende-App möglich. „Die Rückmeldungen der Spender sind weitestgehend positiv“, teilt Lutz Horstick mit. Insbesondere unter den aktuellen Pandemiebedingungen hätten durch die Termin-Reservierungsmöglichkeiten längere Warteschlangen vermieden werden können.

Neben dem weiterhin hohen Aufkommen an Spendern sei das DRK besonders dankbar, dass es vor der aktuellen Corona-Welle noch die Gelegenheit hatte, sich bei langjährigen Blutspendern persönlich zu bedanken. Dazu waren die Jubilare der Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 unter Einhaltung der Corona-Regeln im November zu einem Martinsgans-Essen eingeladen worden.

Neben den beiden Rekordhaltern des Abends, Dieter Penzler und Karl-Heinz Aplien, die für 150 Blutspenden geehrt wurden, genossen rund 70 langjährige Blutspender einen kurzweiligen und kulinarisch gelungen Abend im Crespello in Hochmoor, wie Lutz Horstick berichtet.

Der DRK-Ortsverein Gescher weist schon jetzt auf die kommenden Blutspendetermine am 31. Januar und 1. Februar in Gescher und am 21. März in Hochmoor hin.