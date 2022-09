Rücksicht auf Bürger-Unmut

Zwei Stunden und eine Sitzungsunterbrechung benötigte der Rat am Mittwochabend, um sich bei der Festlegung von Standorten für städtische Unterkünfte zu einer Mehrheitsentscheidung durchzuringen. Vor zahlreichen Zuschauern entschied sich die Politik für die beiden Grundstücke, die derzeit am wenigsten Widerstand hervorrufen: Feldstraße 70 (hinter der vorhandenen Unterkunft) und eine Fläche im künftigen Baugebiet Schultenrott II, das bislang nur auf dem Papier existiert. Vorerst aus dem Rennen sind damit das Eckgrundstück Siepenweg/Alter Postweg und das städtische Grundstück Ecke Schultenrott/Waldweg. „Mir gefällt das nicht“, kommentierte Bürgermeisterin Anne Kortüm die Vorschläge vor der Abstimmung. Damit werde das Thema wieder nach hinten verschoben, obwohl der Neubau von Unterkünften sehr dringlich sei.

Die „Fragestunde für Einwohner“ machte bereits deutlich, wie emotional die Standortfrage besetzt ist. Fabian Menker, Präsident der Nachbarschaft Brandenburger Tor, verwies nochmals auf die Bedeutung der Bolzwiese am Siepenweg, die eine soziale Funktion und ökologische Wertigkeit habe. Rainer Feldmann sprach für die Bauherren vom Schultenrott und warnte davor, die Nachbarschaften in Gescher gegeneinander auszuspielen. Wenige Monate nach der Veräußerung gehe die Stadt hin, ändere die Planung und setze dort ein Objekt hin, mit dem die Anwohner nicht einverstanden seien. Hiermit würde „gegen den Grundsatz von Treu und Glauben“ verstoßen. Da werde sehr wahrscheinlich geklagt. Lösungen würden sich im künftigen Baugebiet Schultenrott II oder am Brink anbieten.

„Wir müssen in dieser Frage wirklich weiterkommen“, leitete Kortüm die eigentliche Beratung ein. Sie verstehe die Vorbehalte und Diskussionen und wies den Vorwurf, Nachbarschaften würden gegeneinander ausgespielt, zurück. Beim Bau von Unterkünften handele es sich um eine Pflichtaufgabe. Stephan Pierk (Grüne) machte deutlich, dass es um den Bau von Mehrfamilienhäusern mit kleinen Wohneinheiten gehe, nicht um Massenunterkünfte. Eine dezentrale Unterbringung erleichtere die Integration. Vor diesem Hintergrund favorisierten die Grünen die Standorte Siepenweg/Postweg und Schultenrott.

CDU-Sprecher Thomas Kloster plädierte für den Standort Feldstraße und regte an, hier eine Fußwegverbindung zur Straße Am Stadion zu schaffen. Auf einen zweiten Standort wolle sich die CDU eventuell im Laufe der Diskussion festlegen. Thomas Haveresch (FDP) schlug vor, an der Feldstraße ein „Musterhaus“ zu errichten und den zweiten Standort erst 2023 zu bestimmen. Ansgar Heming (SPD) stellte klar, dass die „Horror-Vorstellung“ von Massenunterkünften falsch sei, es gehe um Wohnhäuser und Integration. Die Politik müsse und werde sich für zwei Standorte entscheiden, müsse dies aber vielleicht nicht sofort „mit der Brechstange“ tun. UWG-Sprecher Matthias Homann warf der Verwaltung vor, Bürger nicht richtig mitzunehmen, regte eine öffentliche Info-Veranstaltung an und forderte, weitere Grundstücke in den Blick zu nehmen.

Als sich die Diskussion im Kreis drehte, kam von UWG und CDU der Hinweis auf das künftige Baugebiet Schultenrott II, wo man ein Grundstück für eine Unterkunft vorsehen könne – da seien potenzielle Käufer vorher im Bilde, was kommen solle. Kortüm verwies darauf, dass dies eine Realisierung frühestens 2025 bedeuten würde. Das sei Augenwischerei und bringe keine qualitative Verbesserung, meinte Hans-Jürgen Gebker (Grüne). Dennoch entschied der Rat auf Antrag der UWG mehrheitlich, diese Option – entgegen der Empfehlung der Verwaltung – in die Abstimmung einzubeziehen. Am Ende gab es 25 Ja-Stimmen für die Feldstraße und 20 Ja-Stimmen für den Schultenrott II. Auf die Standorte Siepenweg/Postweg und Schultenrott entfielen nur 16 beziehungsweise 14 Ja-Stimmen.