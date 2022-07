„Rücksicht macht Wege breit“

Darauf machten bei einem Ortstermin in Estern Behörden und Beteiligte aufmerksam. „Gegenseitige Rücksichtnahme ist enorm wichtig“, sagt Bettina Hueske, zweite stellvertretende Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Borken. Landwirt und Gastgeber Rainer Böyer aus Estern bekräftigt: „Die großen Maschinen nehmen einen gesamten Wirtschaftsweg ein. Da ist von allen Rücksichtnahme gefordert.“ Er habe aus der Praxis durchaus den Eindruck, „dass für die Leute auf dem Fahrrad das keine Selbstverständlichkeit ist“. Damit meinte er auch (ältere) Pedelecfahrer, die häufiger schimpften als andere.

Doch gerade die Radler sind die Schwächsten im Straßenverkehr – sie verfügen über keine Knautschzone. Pedelecfahrer seien meist schnell unterwegs. Das dürfe nicht unterschätzt werden.

„Oft ist einfach Druck auf dem Kessel“, bekräftigt Kerstin Uphues, Erste Beigeordnete der Stadt Gescher. Sie hilft selbst öfter auf dem elterlichen Hof aus und kennt die Situation, wenn die Ernte möglichst schnell eingefahren werden soll – „bestenfalls alles an einem Tag“.

In diesem Zusammenhang weist der Kreisverband darauf hin, dass insbesondere im Sommer – also gerade in der Zeit, in der viele Menschen freizeitmäßig im Außenbereich unterwegs sind – die Landwirte auf den Feldern und Wiesen arbeiten. Traktoren und Erntefahrzeuge seien dann nahezu rund um die Uhr im Einsatz. Hier gelte es, ein gutes Miteinander zu finden.

„Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert in der Tat ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme“, ruft Landrat Dr. Kai Zwicker als Chef der Kreispolizeibehörde die Grundregel der Straßenverkehrsordnung in Erinnerung und betont: „Genau dies ist auf unseren hiesigen Wirtschaftswegen in besonderem Maße gefordert.“ Einerseits bieten sie sich für Spaziergänge und Radtouren an, andererseits dienen sie dem land- und forstwirtschaftlichen Verkehr.

Alle Beteiligten sollten im Begegnungsverkehr ihr Tempo drosseln und ausweichen. In unklaren Situationen sollten Radfahrer vom Rad absteigen oder in Buchten am Straßenrand warten: Häufig sei es den Treckerfahrern nicht möglich auszuweichen. Bankette sollten auch nicht kaputtgefahren werden.

Die Vorbeugung gegen mögliche Verkehrsunfälle sei „der richtige Weg“, hält auch Frank Schulz, Direktionsleiter Verkehr bei der Kreispolizei Borken, die Aktion für gut. „Jeder muss ausweichen. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.“ Dieses Gebot gelte schon deshalb, weil Fahrzeuge außerhalb geschlossener Ortschaften in einem Abstand von zwei Metern an Radfahrern vorbeifahren müssen – was auf Wirtschaftswegen fast immer ein Ding der Unmöglichkeit ist (im Stadtverkehr 1,50 Meter Abstand). Schulz: „Die Sprüh-Hinweise bringen außerorts Aufmerksamkeit.“ Und ganz nebenbei empfiehlt er Pedelecfahrern, einen Helm zu tragen: „Das müssen Mofafahrer per Gesetz auch. Und die dürfen auch bis zu 25 km/h fahren.“

Der bäuerliche Kreisverband will über die Ortsvereine in den kommenden Wochen Dutzende der Appelle zur Rücksichtnahme auf Wirtschaftswege sprühen. Das komme gut an, so Bettina Hueske. Der Text: „Rücksicht macht Wege breit. Danke! Ihre Landwirte“.