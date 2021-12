Ruheliegen für Stadtpark möglich

Riesengroß ist die Freude beim Verein „NATÜRlich Gescher“ über den zweiten Platz beim Heimatpreis 2021 des Kreises Borken. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert. Das Geld soll auf jeden Fall für den Stadtpark verwendet werden, wie die stellvertretende Vorsitzende Petra Cordes mitteilte. Was genau angeschafft werde, soll in einem vereinsinternen Workshop im Januar besprochen werden.

Aber nachdem bereits mit dem Baumhaus und dem Wasserspielplatz Projekte für die Kinder umgesetzt worden seien, wolle man nun die Bedürfnisse der älteren Generation in den Blick nehmen, wie Petra Cordes kommentierte. Es sei daran gedacht, Ruheliegen zu installieren, auf denen die Besucher des Stadtparks in idyllischer Atmosphäre in der Grünanlage verweilen könnten.

Der Verein „NATÜRlich Gescher“ freue sich nicht nur über den Geldsegen, sondern sehe den Heimatpreis auch als Anerkennung für seine vielfältige Arbeit, die nicht nur auf den Stadtpark beschränkt sei, wie die Vorsitzende Maria Kröger betonte. „Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, diesen Preis zu bekommen, weil es so viele engagierte Vereine im Kreis Borken gibt“, sagt Petra Cordes und fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit über die Stadtgrenzen von Gescher hinaus bekannt ist.“

Und durch die Preisverleihung würde der Bekanntheitsgrad noch erhöht. Das ist auch das Ansinnen des Kreises Borken, der den Wettbewerb um den Heimatpreis ins Leben gerufen hat. Viele Vereine und Initiativen im Kreis Borken würden sich für lokale, regionale und kreisweite Besonderheiten einsetzen, heißt es von Seiten des Kreises. Die Vereine würden sich bemühen, die Heimat zu bewahren und gleichzeitig Zukunft zu gestalten. Das Ehrenamt spiele im Kreisgebiet Borken eine zentrale Rolle. Um diese Aktivitäten noch mehr in den Fokus zu rücken, hat der

Kreis Borken in diesem Jahr zum inzwischen dritten Mal einen Heimat-Preis ausgelobt – diesmal unter dem Titel „Einfach Heimat!“

Insgesamt 20 Bewerbungen gingen dazu beim Kreis Borken ein. Landrat Dr. Kai Zwicker hob hervor: „Wir haben zahlreiche aktive Vereine und Gruppen im Kreisgebiet, die sich für unsere Region engagieren. Das hat sich auch zuletzt während der Corona-Krise immer wieder gezeigt, und es zeigt sich auch in den vielen bemerkenswerten und außergewöhnlichen Projekten, aus denen die Jury eine Wahl treffen musste.“

Den zweiten Platz habe die Jury an NATÜRlich Gescher e.V. vergeben, weil sich der Verein dafür engagiere, den Stadtpark Gescher zu bewahren und wieder zu einem lebendigen Mittelpunkt für gemeinschaftliches Miteinander werden zu lassen. Der Verein sei aus einer Bürgerinitiative entstanden und wolle unter anderem den alten und teilweise seltenen Baumbestand erhalten, pflegen und wieder in Szene setzen, hieß es in der Begründung weiter.

Der Stadtpark soll als Begegnungsort für die Bürgerschaft und viele unterschiedliche Nutzergruppen etabliert werden. Dazu habe sich der Verein frühzeitig mit anderen wichtigen Akteuren vor Ort vernetzt und sichere auf diese Weise die Nachhaltigkeit.

Landrat Dr. Kai Zwicker betonte: „Die Idee ist dabei sicherlich übertragbar in andere Orte oder auf andere innerstädtische Flächen.“

Zur Jury gehörten Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster, Kreisheimatpflegerin Christel Höink, die Kreistagsmitglieder Michael Boland, Daniel Höschler und Angelika Dannenbaum sowie der sachkundige Bürger Theodor Nieland und Elisabeth Büning, Leiterin des Fachbereichs Bildung, Schule, Kultur und Sport der Kreisverwaltung Borken.