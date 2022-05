Rundgang bald digital ergänzt

Aktuell geht es darum, diesen Audio/Medien-Guide für die Besucher der Museen zu erstellen. Dieser soll eine umfangreiche Ergänzung zu den Raumtexten im Museum sein, wie Museumsleiterin Dr. Hanna Koch erläutert.

Mit dem neuen Guide könnte demnächst auch die Musikgeschichte, die bisher wenig berücksichtigt worden sei, ins Museumskonzept aufgenommen werden. Die Besucher des Glockenmuseums hätten dann unter anderem die Möglichkeit, Klänge und Gesänge während ihres Rundgangs im Museum zu hören.

Bei der Entwicklung und Umsetzung des Multimedia-Guides erhalten die Museen in Gescher die Unterstützung des LWL. Die Gescheraner Museen sind im Gegenzug dazu verpflichtet, die Ergebnisse im Rahmen von Tagungen des LWL zu präsentieren.

Auch wird in Gescher an einem gemeinsamen museumspädagogischen Angebot gearbeitet. Ebenfalls sind gemeinsame Kooperationen, konkret mit dem Museum „Klok & Peel“ in Asten, angestrebt. Die Verbindung soll durch gegenseitige Leihgabe von Objekten ausgebaut werden.

Viele dieser Themen werden in der Arbeitsgemeinschaft „Kultur und Museen“ der Glockenstadt Gescher besprochen. Dieses Gremium steht ausdrücklich allen an Kultur interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen. Das geht aus dem Sachstandsbericht hervor, den die Stadt in der Sitzung des Ausschusses für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport am kommenden Mittwoch (18. Mai) vorlegen wird.

Der Arbeitskreis trifft sich seit Januar 2021 regelmäßig alle sechs Wochen. Zu den festen Mitgliedern zählen Vertreter der Heimatvereine Gescher und Hochmoor, des Imkereivereins, des Fördervereins Westfälisches Glockenmuseum und des Stadtmarketings Gescher. Neulinge sind stets willkommen, heißt es.

Die Sitzungen dienen dazu, dass sich die Kulturakteure gegenseitig austauschen über laufende Aktivitäten sowie gemeinsame Veranstaltungen und Projekte planen können. Dabei lässt das Gremium nicht außer Acht, sich auch über gemeinsame Ziele und Standards zu verständigen, wie die Verwaltung mitteilt.

Der regelmäßige Austausch mit der AG Kultur und Museen und die aktive Einbeziehung vor Entscheidungen, die die Kulturakteure betreffen, werden als fester Bestandteil der Leitlinien für die Kulturarbeit der Glockenstadt Gescher gesehen.

Der Arbeitskreis hat bereits intensiv dabei mitgewirkt, das Kulturkonzept der Glockenstadt Gescher zu erarbeiten. Auch in der Museumsarbeit ist das Gremium aktiv. So sollen in Kooperation mit dem Naturpark Hohe Mark mit der Einrichtung zwei Info-Punkte (Gescher und Hochmoor) eingerichtet werden. Der Ausbau der Kooperation mit dem Naturpark hin zu einem so genannten Naturparkhaus wird angestrebt, heißt es.

Die Digitalisierung sei ebenfalls ein großes und wichtiges Thema im Museumsbereich, wie Dr. Hanna Koch erläutert. Dazu würden große Anstrengungen unternommen, um an Drittmittel zu gelangen.

Zu den gemeinsamen Projekten zählt die Teilnahme an der Plattform www.museum-digital.de, einem deutschlandweiten Verbundprojekt der Museen zur digitalen Präsentation ihrer Sammlungen, sowie eine gemeinsame Internetpräsenz aller Gescheraner Museen einschließlich digitaler Angebote, die in Kürze unter www.museum-gescher.de freigeschaltet wird, wie es heißt.