Rüstige Rentner radeln wieder los

Seit Beginn der Pandemie, im März 2020, waren die Aktivitäten der Montagsfahrer sehr eingeschränkt. Jetzt soll es wieder losgehen! Noch ist Corona allgegenwärtig, aber wesentliche Lockerungen zeichnen sich ab. Im 36. Jahr der „Montagsfahrer“ startet die Gruppe am kommenden Montag (7. 3.) um 14 Uhr vom Schulhof der Pankratius-Schule. Alle Teilnehmer der Tour müssen dreimal geimpft und gesund sein und sich an die geltenden Corona-Regeln halten, teilen die Organisatoren mit.

Wer viel radelt, muss auch mal Pause machen: Das Bild zeigt die Montagsfahrer an der neuen Rasthütte in Südlohn.

Der Neustart sei eine willkommene Gelegenheit für Neueinsteiger. Wer Interesse habe, in Gemeinschaft zu radeln, sollte montags einfach kurz vor 14 Uhr zum Startpunkt an der modernisierten Pankratius-Schule kommen. Über gut ausgebaute „Pättkes“ – für einige Teilnehmer sind es oft neu entdeckte Wege – lenkt das Führungsteam die Gruppe sicher durch die schöne münsterländische Parklandschaft. Für den verkehrssicheren Zustand des Fahrrades sei jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Jeder müsse selbst einschätzen, ob er den Anforderungen gesundheitlich gewachsen ist. „Es sind keine anstrengenden Fahrten“, versichern die Organisatoren. Die Routen erstrecken sich im Mittel über 35 bis 40 Kilometer. Mit lockeren 13 bis 15 km/h Durchschnittstempo steuert die Gruppe dann eine Gaststätte an. In gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen wird munter geplaudert, bevor sich die Radler auf die Rückfahrt begeben. „Gegen 18 Uhr sehen wir meistens den Kirchturm von Gescher wieder“, heißt es.

Rückblickend hat es auch in der langen Pandemiezeit einige Highlights gegeben, insbesondere die Tagesfahrt im Juni 2021 in die Grafschaft Bentheim ist in guter Erinnerung geblieben. Eine neue Anlaufstelle, Kloster Gerleve, haben die Montagsfahrer im August vergangenen Jahres angesteuert. „Es war eine sehr schöne, aber mit 46 Kilometern die weiteste Strecke“, heißt es im Nachbericht. Das Café der Freilichtbühne in Flamschen sei eine weitere Überraschung gewesen. Bei der vom Stadtmarketing organisierten Glockenstadttour im September 2021 haben die Montagsfahrer die Standbetreung an „Bittners Hüsken“ in Estern übernommen. Als Dank fürs Mitmachen haben alle Teilnehmer vom Stadtmarketing-Büro ein nützliches „Kleinteil“ fürs Fahrrad bekommen.

Interessant ist immer ein Blick in die Statistik. In der Saison 2021 haben die Montagsfahrer 27 Ziele angesteuert und sind dabei 1007 Kilometer gefahren. 332 Frauen und 699 Männer traten in die Pedale und haben in Summe 38 872 Kilometer absolviert. Im Schnitt haben 39 Personen an den jeweiligen Fahrten teilgenommen.

Für die Saison 2022 haben die Organisatoren drei Besonderheiten im Programm. An einem der Montage soll ein neuer Kaffeestopp angesteuert werden. Am 30. Juni soll die Tagesfahrt stattfinden, wobei die Rückfahrt wie im vergangenen Jahr mit dem Bus erfolgen wird. Der Jahresabschluss soll in den Dezember verlegt werden, was von den Teilnehmern nach einer Umfrage begrüßt wird. Beschlossen wird die Saison Mitte November nach bewährtem Verlauf bei Tenbrock.

Bei den Gescheraner Montagsfahrern handelt es sich um eine Gruppe rüstiger Rentner mit einem Altersdurchschnitt von 76 Jahren, die jeden Montag begeistert in die Pedale treten. Das eingespielte Tourenteam sorgt dabei für einen reibungslosen Ablauf. Zum Neustart am Montag (7. 3.) werden viele Teilnehmer – darunter hoffentlich auch einige Neulinge – erwartet.