Sakrale Bauten in den Blick genommen

Bei dem Projekt „Kirchturmdenken“ geht es um eine vielfältige Beschäftigung mit Sakralbauten in ländlichen Räumen. Kunstlehrerin Julia Hintemann erklärte die Ausgangslage: „Die Kirchen sind Ankerpunkte der lokalen Entwicklung und bilden Knotenpunkte einer überregionalen Vernetzung.“ Die Kirchengebäude also als kulturelle Denkmäler auch für die Gegenwart und die Zukunft zu betrachten, das ist Ziel des Projektes.

In 79 Orten in ganz Deutschland haben sich Kreative und Gruppen auf den Weg gemacht. Gescher ist im Westmünsterland die einzige Stadt, die nächsten Orte sind Xanten am Niederrhein oder Everswinkel im Kreis Warendorf.

Schnell fand Julia Hintemann im Kollegium Unterstützung, und so beteiligten sich auch Elisabeth Robben und Dr. Hendrik Lange mit Klassen und Kursen an dem Vorhaben. Von der Klasse 6 bis zur Oberstufe beschäftigten sich nun mehrere Klassen in unterschiedlichen Fächern mit sakralen Bauten. Schwerpunktmäßig stand dabei die Pfarrkirche St. Pankratius im Fokus, aber es führten auch Exkursionen in das ehemalige Stiftsdorf Legden-Asbeck oder in die Millionenstadt Köln. Die Gruppen lernten auf diese Weise verschiedene Gotteshäuser kennen und befassten sich mit dem Thema philosophisch, künstlerisch oder geschichtlich.

Elisabeth Robben betonte dabei: „In diesem Projekt war es besonders wichtig, alle Kinder willkommen zu heißen, Begegnung zu ermöglichen und das Nachdenken anzuregen.“

Die Ausstellung wurde in kleinem Rahmen eröffnet. In seiner kurzen Eröffnungsansprache begrüßte Pfarrer Hendrik Wenning die Schülerinnen und Schüler und zeigte sich begeistert von der Ausstellung: „Ihr habt schöne Bilder geschaffen. Es ist Kunst, die inspiriert.“

Julia Hintemann dankte in ihrer Rede der Kirchengemeinde, den vielen Unterstützern, wie der Bürgerstiftung oder dem Förderverein der Gesamtschule, und Petra Nijman und Amrei Wies. Beide Künstlerinnen haben die Workshops mit den Klassen durchgeführt.

Dr. Hendrik Lange, der mit seinem Geschichtskurs in Köln die Zentralmoschee und den Dom besichtigt hatte, sagte zur Ausstellungseröffnung: „Es war für alle Beteiligte ein sehr interessantes Projekt. Mir hat besonders der fächerübergreifende Ansatz gefallen. Mögen nun viele Besucher die Ausstellung besuchen.“

Die kostenlose Ausstellung ist zumindest bis Weihnachten zu den Öffnungszeiten der Kirche zu sehen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Schule (www.gesamtschule-gescher.de) oder dem Internetauftritt des Soforthilfeprogramms „Kirchturmdenken. Sakralbauten in ländlichen Räumen“ (www.kirchturmdenken.org). Auf dieser Website gibt es unter der Rubrik „Projektkarte“ einen Überblick über die 79 geförderten Projekte und Kontaktmöglichkeiten zu den Akteurinnen und Akteuren.

Zusätzlich erhalten Interessierte Informationen zur Förderung, zur digitalen Workshop-Reihe sowie Einblicke in die vielfältigen geförderten Formate zur Denkmalvermittlung von Sakralbauten. Das Projekt wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie das Unternehmen Wider Sense TraFo GmbH.