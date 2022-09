„Säule des Ehrenamts“ gibt den Stab weiter

Gescher

35 Jahre war die Außenstelle Borken vom Weißen Ring in Gescher. „Praktisch auf meinem Küchentisch“, schmunzelt Ewald Vogeshaus. „Stimmt nicht ganz, ein kleines Büro hast du auch“, wirft seine Frau Hedwig dann ein. Nach über dreieinhalb Jahrzehnten ehrenamtlichen Einsatzes für den Opferschutz reicht Vogeshaus, den Bürgermeisterin Anne Kortüm in ihrer Laudatio als „Säule des Ehrenamts und der Gesellschaft“ bezeichnet, den Stab weiter an Doris Eiling aus Bocholt. In einer kleinen Feierstunde ist Vogeshaus am Mittwochnachmittag im Glockenmuseum verabschiedet worden.

Von Florian Schütte