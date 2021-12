Schöne Bescherung für 30 Kinder

(js). Geduldig steht Sören (8) vor dem Ausgabeschalter der Tafel an der Bahnhofstraße. Gleich ist er dran und darf sein eingepacktes Geschenk in Empfang nehmen. Was er sich gewünscht hat? „Ein Polizeiauto von Playmobil“, strahlt der Junge voller Vorfreude. Ob er das Geschenk noch am selben Tag auspacken darf oder erst Heiligabend, das muss er noch mit seiner Mutter klären...

So wie Sören waren es jetzt rund 30 Kinder, die an der Tafel beschenkt wurden und mit leuchtenden Augen den Heimweg antraten. Möglich wurde das durch eine Weihnachtsbaumaktion, die das Tafelteam gemeinsam mit der Sparkasse Westmünsterland veranstaltete. „Wir haben etwa 160 Wunsch-Sterne an unsere Kunden ausgegeben“, berichtet Tafel-Helferin Rita Dingermann. Die mit den Wünschen der Kinder beschrifteten und nummerierten Sterne wurden an einem Tannenbaum in der Sparkassen-Filiale an der Hofstraße aufgehängt. Hier konnten alle Kunden und Gescheraner Bürger einen Wunsch-Stern mitnehmen, das entsprechende Geschenk besorgen und das Päckchen mit dem daran befestigten Stern wieder in der Sparkasse abgeben.

Am vergangenen Freitag war damit der „Gabentisch“ in den Tafelräumen gedeckt: Das Team um Christa Sibbing bedankte sich bei allen „Wunscherfüllern“, die dazu beigetragen hätten, Weihnachten für Kinder in materiell schwierigen Verhältnissen ein wenig schöner zu machen. Die Wünsche warene vielfältig und reichten vom Schoko-Riegel über Mesh-Bälle und Lego Duplo bis zur Spielküche. Natürlich gab es von der Tafel einen Schoko-Nikolaus und Süßes als Dreingabe – für alle Kinder, nicht nur für die Teilnehmer dieser Weihnachtsbaumaktion.

Im nächsten Jahr, da waren sich alle Beteiligten einig, soll diese schöne Aktion wiederholt werden.