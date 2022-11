Schöne Laternen und originelle Kerzen

Lichterfest im Glockenmuseum am Weihnachtsmarkt-Wochenende

Beim Laternenwettbewerb haben die Kinder der Löwenklasse an der Pankratiusschule den ersten Platz belegt. Das kleine Bild zeigt die Jury mit (v.l.) Andrea Böing, Clemens Kösters (Förderverein), Kerstin Uphues (Stadt Gescher), Dr. Hanna Koch, Elisabeth Vornholt und Marion Berresheim.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Laternen-Wettbewerb unter den Gescheraner Schulen, bei dem die schönste Laterne gekürt wurde. Der erste Preis ging an die Löwenklasse 3b der Pankratiusschule, die das museumspädagogische Programm „Mit Schall und Klang“ im Glockenmuseum gewann. Die Klasse U1a der Förderschule Haus Hall als Zweitplatzierter kann sich über das Programm „Buttern wie in alten Zeiten“ im Heimatmuseum für die ganze Klasse freuen. Zur Jury gehörten neben dem Museumsteam die Erste Beigeordnete Kerstin Uphues und der Vorsitzende des Fördervereins des Westfälischen Glockenmuseums, Clemens Kösters. Zum Auftakt wurde eine besondere Glocke aus der Sammlung des Glockenmuseums präsentiert, die thematisch zur Adventszeit passt. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde dem Museum vor dreißig Jahren vom Förderverein des Westfälischen Glockenmuseums geschenkt. In kleinen Medaillons zeigt sie, künstlerisch herausragend, Szenen aus dem Leben Jesu.

Erstmals wurde in diesem Jahr in der Adventszeit ein Workshop für alle Interessierten angeboten, bei dem in diesem Jahr eigene Kerzen gestaltet werden konnten. Während der Weihnachtszeit können außerdem Kerzen als Präsente im Museumsshop erworben werden. Ermöglicht wurde dieses Angebot durch den Förderverein des Westfälischen Glockenmuseums, der auch die Finanzierung übernahm. Der Fördervereins-Vorsitzende Clemens Kösters sowie das Museumsteam freuten sich über die rege Teilnahme und planen, auch im nächsten Jahr wieder mit einem abwechslungsreichen Angebot zu überraschen.