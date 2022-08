Schwierige Standort-Entscheidungen

Mit wichtigen Standortfestlegungen befasst sich der Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung am Mittwoch (31. 8.). Dabei geht es um den Neubau von zwei Flüchtlingsunterkünften und die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte. Für die Unterbringung von Flüchtlingen schlägt die Verwaltung vor, die Grundstücke Feldstraße 70 (hinterer Bereich) und das Eckgrundstück Siepenweg/Alter Postweg (zurzeit Teil des Bolzplatzes) mit zweigeschossigen Unterkünften zu bebauen. Für den Neubau einer Kita liegen zwei Alternativvorschläge auf dem Tisch: Sportplatz Auf dem Brink und Baugebiet Schultenrott II. An beiden Stellen müsste laut Verwaltung noch Planungsrecht geschaffen werden.

Auf beiden Feldern – Flüchtlinge und Kinderbetreuung – steigt der Handlungsdruck. Aktuell kann die Stadt Gescher Wohnraum für maximal 238 Personen zur Verfügung stellen. Davon stehen laut Vorlage 134 Plätze in angemieteten und 104 in eigenen Immobilien zur Verfügung. Aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Feldstraße 70 sind davon bis zum Ende dieses Jahres 14 Plätze nicht nutzbar. Von den insgesamt verbleibenden 224 Plätzen sind zurzeit 217 belegt (Belegungsquote: 97 Prozent). Hinzu kommen 32 Personen in privaten Unterkünften, die gegebenenfalls auch in städtischen Gebäuden untergebracht werden müssten. Nach Aussage der Zuweisungsstelle hat die Stadt Gescher eine Erfüllungsquote von 89 Prozent. Es werde mit weiteren 28 Zuweisungen gerechnet, wobei zurzeit hauptsächlich Menschen aus der Ukraine und aus Afghanistan kommen.

Im nächsten Jahr laufen die befristeten Mietverträge der Immobilien Riete, Südlohner Damm und Am Campus 10 aus. „Ob eine Vertragsverlängerung in jedem Fall möglich sein wird, und wenn ja mit welcher Dauer, kann zurzeit nicht sicher prognostiziert werden“, teilt die Verwaltung mit. Mit Blick auf den angespannten Immobilienmarkt in Gescher lasse sich Abhilfe nur durch den Neubau von Unterkünften schaffen. Dafür steht aus den Haushaltsjahren 2021/2022 eine Million Euro zu Verfügung.

Nach Prüfung der städtischen Grundstücke gibt es zwei Empfehlungen: Feldstraße 70 und Eckgrundstück Siepenweg/Alter Postweg. Beide Flächen seien ausreichend groß, um hier ein zweigeschossiges Gebäude zu errichten. Die weiteren Planungen möchte die Verwaltung extern vergeben. Die neuen Gebäude würden frühestens im Jahr 2024 zur Verfügung stehen. Für die Übergangszeit müsse weiterhin versucht werden, Immobilien in Gescher zu mieten oder auch zu erwerben.

Beim Betreuungsbedarf für Kinder erwartet die Stadt Gescher auch künftig eine „dynamische Entwicklung“ und will deshalb die Weichen für einen weiteren Kindergarten-Neubau stellen. Für den Sportplatz Auf dem Brink spreche beispielsweise die Verteilung der Kitas im Stadtgebiet, allerdings erfordere dieser Standort eine Optimierung der verkehrlichen Anbindung. Alternativ könnte die Kita im Baugebiet Schultenrott II errichtet werden, was aber zu Lasten des Baulandes ginge. Hier muss am Ende die Politik final entscheiden.