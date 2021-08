Schwimmen ohne Online-Buchung

Hintergrund: Die aktuelle Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen lässt eine nahezu reguläre Öffnung des Freibades zu. Im Sinne der Besucherinnen und Besucher solle dies soweit wie möglich umgesetzt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Sollte sich die Corona-Situation in Gescher allerdings deutlich verschärfen oder der Besucherandrang so groß sein, dass sich die weiterhin geltenden Abstandsregelungen nicht einhalten lassen, müsse der Zugang sofort wieder deutlich eingeschränkt werden.

Die Neuregelung gilt ab heute. Es entfällt somit die Anmeldung für bestimmte Buchungsfenster, auch ist kein Nachweis der Immunisierung oder Testung erforderlich. In den Umkleiden im Gebäude sei mindestens eine medizinische Maske zu tragen und im Duschbereich sei nur jede zweite Dusche wegen des notwendigen Abstands nutzbar. „Auf dem ganzen Gelände und im Wasser gelten weiter die AHA-Regeln“, heißt es.

Wegen der zum Teil eingeschränkten Nutzung und Öffnungszeiten bleibt die Entgeltordnung weiterhin ausgesetzt, Erwachsene zahlen somit zwei Euro und Kinder und Jugendliche einen Euro für den Eintritt ins Freibad Gescher.

7 Ab sofort gelten diese Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 12 bis 20 Uhr; Dienstag, Mittwoch und Freitag 6 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag 7 bis 20 Uhr. Wann die Badesaison endet, ist noch offen.

| www.gescher.de