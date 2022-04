Sehenswertes rund um Bau und Garten

Das letzte klassische Stadtmarketing-Event, das in Gescher stattfinden konnte, war der Weihnachtsmarkt 2019. In der langen Corona-Pause waren Großveranstaltungen nicht möglich. Das ändert sich mit dem Frühlingsfest am kommenden Sonntag (10. 4.): „Wir sind richtig euphorisch, dass es endlich wieder losgeht“, freut sich Birgit Meyer vom Stadtmarketing. Zusammen mit ihren Kolleginnen Jana Ay und Elke Würz hat sie ein attraktives Programm zum Thema „Bau und Garten“ auf die Beine gestellt. Das bunte Treiben durchzieht die Innenstadt wie gewohnt von 11 bis 18 Uhr. Außerdem haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen, sodass auch dieses lange vermisste Shopping-Erlebnis wieder stattfindet. Nun drücken alle die Daumen, dass das Wetter mitspielt und frühlingshafter wird als zuletzt.

Trotz hoher Inzidenzen wird das Frühlingsfest ohne besondere Corona-Schutzmaßnahmen über die Bühne gehen. „Wir stehen im Kontakt mit dem Ordnungsamt, gehen aber nicht davon aus, dass es Auflagen geben wird“, so Stadtmarketing-Geschäftsführerin Jana Ay. Zwischen den Ständen bleibe genügend Platz, sodass keine Enge entstehe. Letztlich könne jeder darauf achten, genügend Abstand zu anderen einzuhalten.

Wie in früheren Jahren werden sich zahlreiche heimische Betriebe aus der Bau- und Gartenbranche mit ihren Produkten und Dienstleistungen präsentieren. Eigentlich wären die Autohäuser an der Reihe gewesen. Aber da gibt es in diesem Jahr wegen der schwierigen Produktions- und Liefersituation nur wenige Neuheiten zu zeigen. „Deshalb haben wir die Automobil-Ausstellung auf 2023 verschoben“, erläutert Elke Würz. Und dass das Frühlingsfest ausnahmsweise am zweiten Sonntag im April stattfindet und nicht am ersten, hängt mit dem gleichnamigen Event in Coesfeld zusammen. Um sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen, sind die Gescheraner auf das zweite April-Wochenende ausgewichen.

Die Marktzone beginnt voraussichtlich vor der Axa-Versicherung Armlandstraße mit einem Kinderflohmarkt und zieht sich dann bis zum südlichen Ende der Hauskampstraße. Hier bietet die SPD an ihrem Café ab 13 Uhr Waffeln, Kaffee und Kaltgetränke an – der Erlös ist für die Ukraine-Flüchtlinge in Gescher bestimmt.

Über 30 Stände – die der ausstellenden Betriebe sind bis zu 20 Meter lang – laden dazu ein, zu schauen und sich zu informieren. Für Kinder gibt es Karussells, Hüpfburgen und eine Spielstation mit XXL-Bausteinen aus der Kinosta-Welt. Natürlich muss am Sonntag auch niemand kochen: Serviert wird unter anderem Flammkuchen, Fisch, Pommes, Pizza und geräucherte Salami. Und die örtlichen Gastro-Betriebe geben ohnehin alles, um die Gäste zu verwöhnen.

„Wir haben auch Live-Musik im Programm“, kündigt Jana Ay an. Die vierköpfige Band „Bernitos“ spielt am Rondell und sorgt mit Oldies, Schlagern und Evergreens für Stimmung. Wer möchte, kann Geld in einen Hut werden – der Erlös geht an die Kinderkrebshilfe. Der Verein „Natürlich Gescher“ präsentiert sich und verkauft in einem Pop-up-Store gebrauche Kleidung. Auf dem Fest präsent sind auch die Gesamtschüler, die Waffeln und Trödel anbieten. Außerdem können Trödelfans im Bereich Hofstraße/Hauskamp nach Schnäppchen Ausschau halten.

Mobile Hingucker hat auch das Stadtmarketingteam zu bieten. Es zeigt auf dem Parkplatz gegenüber von „Ciao Ciao“ seine neue Fahrzeugflotte aus E-Scootern, E-Tandem und Berkel.Bed.Box, dem Fahrrad-Camper. „Buchungen können direkt bei uns am Stand erfolgen“, so Elke Würz. Und wer möchte, kann sich gleich zu Radtouren entlang der Berkel und der Slinge inspirieren lassen – eine neue Broschüre mit Spiralbindung beschreibt sechs wunderschöne Touren.