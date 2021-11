Der SV Gescher lebt. Dafür spricht die Tatsache, dass die Mitgliederzahl im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit um 25 gestiegen ist, aber auch die überwältigende Teilnehmerzahl bei der Hauptversammlung: 168 SVer füllten die Mensa der Gesamtschule und ließen sich über Entwicklungen, Projekte und Termine informieren. Höhepunkte waren die Vorstellung der Pläne für den Bau einer Zuschauertribüne am Ahauser Damm und die Verabschiedung des langjährigen Kassierers Karl Hörnemann. „Wir sind auf einem richtig guten Weg“, freute sich Vorsitzender Markus Lammerding und vergaß nicht, ein besonderes Jubiläum zu erwähnen: Der FSV als fusionierter Teil des Vereins wäre im Vorjahr 100 Jahre alt geworden. So gesehen sei auch der SV Gescher ein echter Traditionsverein.

1584 Mitglieder und rund 800 Menschen im Breiten- und Rehasportbereich betreut der SV Gescher. Im Vorstandsbericht bedankte sich Lammerding bei den Sponsoren, die dem Verein über die komplette Coronazeit die Treue gehalten hätten. Mit dem neuen Clubheim sei ein „Riesenbaustein“ für das Vereinsleben geschaffen worden. Das erhält weitere Impulse durch das Karnevalsfest am 29. Januar bei Grimmelt und ein großes Vereinsfest für alle, das 2022 über zwei Tage mit Live-Band und allem Drum und Dran am Ahauser Damm gefeiert werden soll. Das Hallenfußballturnier der Nachbarschaften fällt dagegen wegen des zu hohen Aufwandes unter Coronabedingungen aus.

Zwei sehr unterschiedliche Geschäftsjahre – jeweils mit positiven Abschlüssen – beleuchtete Karl Hörnemann in seinem letzten Bericht. 2019 verzeichnete der SV Einnahmen von 412 000 Euro und Ausgaben von 377 000 Euro, im Corona-Jahr 2020 sanken die Einnahmen auf 397 000 Euro und die Ausgaben auf 317 000 Euro. Die Verbindlichkeiten konnten in dieser Phase um 31 000 Euro auf 261 000 Euro reduziert werden. Vieles sei im Verein nur machbar, so Hörnemann, weil es ehrenamtliches Engagement gebe. Das gelte auch für den neuen Spielplatz mit Gesamtkosten von 32 100 Euro bei einem SV-Anteil von 16 100 Euro. Die Kosten für das Vereinsheim lagen inklusive Einrichtung bei rund 120 000 Euro. Markus Kersten bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung, sodass der Vorstand schließlich bei einer Enthaltung entlastet wurde.

An den „rekordverdächtig niedrigen Mitgliedsbeiträgen“ (O-Ton Lammerding) hält der SV fest. Dann ging’s um Personalien: Seit April 2012 könne der SV Gescher auf den „seriösen Finanzmanager“ Karl Hörnemann zählen, bilanzierte der Vorsitzende. Hörnemann habe in dieser Zeit die Fusion mit dem FSV begleitet, betreue mehr als zehn Konten, sei fast täglich in der Geschäftsstelle und wende knapp 20 Stunden wöchentlich für den Verein auf. „Das ist aller Ehren wert“, bedankte sich Lammerding und überreichte ein Weinpräsent – und in Erinnerung an einen feuchtfröhlichen Abend zusätzlich eine Schachtel Underberg. Die Versammlung verabschiedete Hörnemann mit stehendem Applaus. Der scheidende Kassierer brach eine Lanze für ehrenamtliches Engagement: Jedes Mitglied möge bei der Stange bleiben und vielleicht eine kleine Aufgabe im Verein übernehmen, riet er.

Reine Formsache waren die satzungsmäßigen Vorstandswahlen. Dabei wurde Jürgen Iking zum neuen SV-Kassierer gewählt. Ein weiterer Neuling ist Ralf Hummelt, der als Beisitzer für Pascal Efing in den Vorstand rückte. Wiedergewählt – allesamt ohne Gegenstimme – wurden Christoph Kloster (2. Vorsitzender), Jürgen Richter (Geschäftsführer) und die Beisitzer Berni Lucahsen, Rainer Valasik und Jan-Niklas Barden. Im letzten Teil der Versammlung ging es um geplante Investitionen, mit denen sich der SV für die Zukunft aufstellt.