Sogar Brennnessel-Spinat schmeckt

Projektwoche „Verbraucherschule“ an der Förderschule Haus Hall

Brennnessel-Spinat, kann man den wirklich essen? „Ja“, weiß Sascha aus Klasse B3, „die Brennnesseln haben wir vorher abgekocht, dann pieken sie nicht mehr.“ Plastiksparen und Upcycling war bei den kleineren Schülerinnen und Schülern aus der U3 angesagt. Aus Müll bastelten sie praktische und alltagstaugliche Helferlein wie Portemonnaies aus Milchtüten oder Stifthalter aus alten Dosen. Dass Energydrinks bis zu 25 Stück Würfelzucker enthalten, fand Klasse M2b heraus. Andere Klassen bauten Hochbeete, Insektenhotels oder Vogelfutterstationen, gingen zum Müllsammeln in den Wald oder sammelten Spendengelder mit dem Verkauf von selbst gemachtem Hundespielzeug auf eBay Kleinanzeigen.

„Es gab viele Aha-Momente für die Schülerinnen und Schüler“, freut sich Denise Berning. Die Projektwoche endete am Freitagvormittag mit einer großen Ausstellung. Bei einem Rundgang nahm jede Klasse die Arbeitsergebnisse der anderen Klassen in Augenschein. Zum Abschluss gab es von Schulleiter Martin Oestreich für alle eine Teilnahme-Urkunde. Leider habe die Corona-Lage keine klassenübergreifenden Projekte erlaubt, bedauert Christina Nordmann. Dennoch sei die Projektwoche ein voller Erfolg gewesen, resümiert sie: „Alle Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte waren von Anfang bis Ende begeistert dabei.“ Das Thema Verbraucherbildung soll künftig regelmäßig in den Lehrplan einfließen. Zur Vorbereitung der Projektwoche hatten alle Lehrerinnen und Lehrer im Vorfeld eine Fortbildung absolviert.

Bei der Verbraucherzentrale möchte sich die Förderschule nun um die Auszeichnung „Verbraucherschule Gold“ bewerben. Das Netzwerk Verbraucherschule des Bundesverbands der Verbraucherzentrale unterstützt Schulen dabei, junge Menschen für den Konsumalltag fit zu machen.