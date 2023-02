Sondertermin-Ausfall drückt die Zahlen

Auf den ersten Blick sehen die Zahlen schlechter aus, als sie eigentlich sind. 1561 Blutspenden hat das DRK für die Stadt Gescher im vergangenen Jahr gezählt – davon 313 in Hochmoor. Das sind insgesamt fast 400 Spenden weniger als noch 2021, als 1966 Leute ihr Blut gaben. „Dabei ist aber zu beachten, dass wir in 2022 den Sondertermin an Karfreitag nicht durchführen konnten“, schränkt Lutz Horstick ein. 2021 waren zu diesem Termin 130 Blutspender gekommen, informiert der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins. Dennoch: Ein leichter Rückgang ist – dem allgemeinen Trend folgend – auch für die Glockenstadt zu verzeichnen.

Die Blutspende-Termine in Gescher und – wie auf diesem Foto in Hochmoor – werden weiterhin gut angenommen. Dass die Zahlen im vergangenen Jahr trotzdem sanken, liegt vor allem daran, dass weniger Termine angeboten werden konnten.

2021 (1966) und 2020 (1992) lagen die Zahlen der Blutspenden in Gescher und Hochmoor trotz pandemischer Einschränkungen sogar noch höher als kurz vor der Pandemie (2019: 1954). Mittlerweile kann das DRK seit dem vergangenen Sommer „nach der coronabedingten Pause wieder Vor-Ort-Verpflegung anbieten“, freut sich Horstick darüber, dass „die treuen Helferinnen und Helfer nach der Coronapause wieder an Bord sind“. Dass durch diese Möglichkeit, die in den umliegenden Orten noch längst nicht überall wieder gegeben ist, der Zulauf der Spender von außerorts gestiegen ist, kann Lutz Horstick jedoch nicht bestätigen. Wohl aber, dass die Terminvergabe, an der das DRK auch weiterhin festhalten will, sehr gut angenommen werde. „Wir haben von den Spendern hier positive Rückmeldungen erhalten, weil die Wartezeiten durch den Einsatz der App deutlich verkürzt werden können.“

Zwei weitere Tatsachen, die mit Blick auf die Zukunft Mut machen, sind folgende: Zum einen ist die Zahl der Erstspender mit 61 an der Zahl sogar noch um eine Person im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zum anderen „hätten wir wahrscheinlich im letzten Jahr auch noch mehr Termine vergeben können“, sagt Horstick. „Allerdings gab es einen coronabedingten Engpass beim Blutspendedienst, dem Personal fehlte“, berichtet der Ortsvereinsvorsitzende. Die angebotenen Termine – vor allem in der zweiten Jahreshälfte – seien dadurch weitestgehend ausgebucht gewesen. Und auch der Termin in Hochmoor zum Jahresende zwischen den Feiertagen „war komplett dicht und extrem gut nachgefragt“, sagt Horstick. Diesen Termin hatte das DRK erstmals angeboten und lag mit der Entscheidung goldrichtig. „Der Termin war ideal, weil alle, die im September gespendet haben, wieder durften und auch für den Termin im März wieder frei sind“, erklärt Horstick.

Die Bereitschaft, Blut zu spenden, sei bei den Menschen in Gescher und Hochmoor folglich weiterhin ungebrochen. Dadurch bleibt die Hoffnung, dass sich die Zahlen in Zukunft wieder auf dem Niveau von vor Corona einpendeln.