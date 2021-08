Sonnensystem auf die Erde geholt

Neptun am Kirchplatz ist Teil des Planetenweges in Gescher

Gescher

Aus einer blauen Gießkanne lässt Beate Heimann Wasser auf die Skulptur am Kirchplatz laufen. Neptun mit seinem Dreizack in der Hand lässt es getrost geschehen: Als römischer Gott des Meeres und aller fließenden Gewässer ist das genau sein Element. „Und jetzt schaut mal her, hinter den Fischen“, macht Andreas Langer vom Verein „Zeit und Raum“ auf eine Besonderheit aufmerksam: Emma Kallaus (6) streckt den Finger hin und merkt, dass dort etwas Wasser in einer Vertiefung steht. „Das ist ein Effekt, den wir eher zufällig entdeckt haben“, erläutert Langer. Wenn es regnet, entsteht so eine kleine Trinkstelle, die kleinere Vögel gerne anfliegen – unter dem wohlwollenden Blick Neptuns. Dessen Bildnis steht für den gleichnamigen Planeten, um den es eigentlich geht: Die Station ist Teil des Planetenweges, der sich seit 2017 auf einem etwa sechs Kilometer langen Rundkurs durch Gescher zieht.

Von Jürgen Schroer