Etwas Zurückhaltung bei Außenstehenden meinen die Stadtkarnevalisten noch zu spüren, im Verein ist die Vorfreude auf die neue Session aber ungebremst. „Wir planen das volle Programm und gehen davon aus, dass uns Corona nicht noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Präsident Theo Heisterkamp. Alles in allem habe der Verein die beiden Corona-Jahre gut überstanden, die Mitgliederzahlen seien bis auf die übliche Fluktuation stabil. Und so stürzen sich die verschiedenen Gruppen voller Elan auf die Vorbereitungen für die Session, die am 11. 11. mit dem Sturm aufs Rathaus startet und ihre ersten Höhepunkte mit dem Galaabend und der Hells-Bells-Party im November erlebt. Der Umzug – der erste seit 2020 – soll am 5. Februar durch die Innenstadt rollen.

„Spaß muss sein – Gescher heizt ein“, lautet das neue Sessionsmotto, auch mit einem Augenzwinkern auf die aktuelle Energiekrise gemünzt. Vorgestellt wird der neue Orden am Elften im Elften, wenn sich die Karnevalisten um 11.11 Uhr an der Stele Armlandstraße treffen. Feste Programmpunkte sind das Schmücken der Glocke an der Gießerei und der Sturm aufs Rathaus gegen 12.30 Uhr. Hier lesen die Narren Bürgermeisterin & Co. auf humorvolle Art die Leviten. Weiter geht es mit einem internen Programm samt Mittagessen bei Grimmelt, bevor der Dämmerschoppen ab 18 Uhr in der Kanne wieder öffentlich ist.

Einen Tag später sind die Karnevalisten erneut gefordert: Am Samstag (12. 11.) ab 19.11 Uhr steigt der große Galaabend im Saal Tenbrock, „unser kleiner Gürzenich“, wie Heisterkamp sagt. Viele beneideten die Gescheraner um diese tolle Veranstaltungsstätte inklusive moderner Bühnentechnik, aber auch um die Live-Musik, für die der Musikzug Gescher traditionell sorgt. Auf viereinhalb Stunden Programm darf sich das Publikum freuen. Gesetzt ist natürlich Manni Blesenkemper, der irgendwann aufhören will. „Aber dies ist noch nicht sein letzter Auftritt in der Bütt, versprochen“, sagt Vorstandsmitglied Ansgar Höing. Auch zwei externe Stimmungskanonen werden den Saal rocken: Amjad, ein palästinensischer Comedian, und Jan Preuß, von den Ottensteiner Jecken empfohlen, sorgen für Lachsalven. Mit Tanzdarbietungen werden sich Minis, Tornangels, Jugendgarde und Prinzengarde Applaus abholen. „Die trainieren schon fleißig“, weiß Matthias Meirich. Die Roten Socken warten mit einer Parodie auf, und auch die Bacchusjünger bereiten etwas vor – „Umfang offen“, so Heisterkamp. Ab ca. 23.30 Uhr ist dann Partytime für alle, Zeit zu tanzen.

Die Kartenpreise erhöhen sich moderat um 2,50 Euro auf 15 Euro. Gleiches gilt für die Hells-Bells-Party am Samstag (19. 11.), die Party mit Programm bei Tenbrock (Eintritt: zehn Euro). Hier sorgen Stephan König, der Partykönig, und Musiker Björn Schmitz für Stimmung. Der Kartenvorverkauf für beide Events findet am Samstag (29. 10.) ab 10 Uhr bei Tenbrock statt.

Höhepunkt der Session ist das Karnevalswochenende am 4./5. Februar 2023. Beim Bacchus-Umzug am Samstag ist Ex-Prinzessin Marion I. als „Weißjacke“ präsent, die neue Tollität wird zum Start des Umzuges am Sonntag bejubelt. Alle hoffen, dass Wetter und Corona nach drei Jahren wieder unbeschwertes Feiern erlauben.