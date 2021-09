SPD und Grüne jubeln

Groß ist der Jubel bei den Sozialdemokraten und den Grünen, als am Sonntagabend auf der Leinwand im Rathaus um 19.15 Uhr die Ergebnisse des ersten Wahlbezirks (Wahlklokal Bürgerbüro) erscheinen. Der Trend bei der Bundestagswahl setzt sich im Laufe des Abends durch.

Hohe Beteiligung an Bundestagswahl / CDU enttäuscht / FDP freut sich über gutes Ergebnis

Ein großer Moment für den Wahlvorstand im Wahlbezirk Bürgerbüro: das Ausschütten der Wahlurne am Sonntag um kurz nach 18 Uhr: (v.l.) Tanja Uepping, Markus Honrath, Manuela Tubes, Erika Biegi, Annette Schulze Ising, Anna Grimmelt und Matthias Andrieu.

Die SPD freut sich über einen Stimmenanteil bei den Zweitstimmen von 29,5 Prozent; das sind 6,4 Prozentpunkte mehr als bei der Bundestagswahl 2017. Die Grünen fahren mehr als doppelt so viele Stimmen ein. Sie legen von 6,58 auf 14,6 Prozent zu.

Die FDP verbucht 11,1 Prozent; das sind knapp 1,5 Prozentpunkte weniger als 2017. Katzenjammer herrscht bei der CDU, die um 11,7 Prozentpunkte auf 33,8 Prozent absackt.

„Noch bis März dieses Jahres haben wir gedacht, wir müssten mit 15 Prozent zufrieden sein“, verrät SPD-Vorsitzender Marc Jaziorski nach dem schlechten Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Kommunalwahl 2020. Er hofft auf Bundesebene auf „frischen Wind durch eine Ampel-Koalition“. Er hoffe, dass Olaf Scholz künftiger Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werde. Eine Große Koalition von SPD und CDU dürfe es aus seiner Sicht nicht noch einmal geben. Noch sei allerdings alles offen, was die die Regierungsbildung betreffe. „Wir lassen uns auf keinen Fall verbiegen“, macht Jaziorski deutlich. Er freue sich außerdem sehr darüber, dass die AFD auf Bundesebene deutlich schwächer geworden sei. „Das ist sehr beruhigend“, meint der Sozialdemokrat. Allerdings bereitet Angelika Dapper-Schneider (Vorsitzende der Grünen in Gescher), der „blaue Balken“ (AFD) noch große Sorgen, wenn sie auf das Ergebnis in Gescher blicke.

FDP-Vorsitzender Daniel Bierut zeigt sich begeistert über den Wahlausgang für die FDP. „Es zeigt sich, dass die liberalen Grundwerte ankommen“, kommentiert er. Es lohne sich in jedem Fall, sich für eine Partei zu engagieren. Im FDP-Ortsverein freue man sich aktuell über einen Mitgliederzuwachs. Das schlechte Abschneiden der CDU habe gezeigt, dass sich etwas ändern müsse. In jedem Fall wünscht Bierut sich, dass die FDP Regierungsverantwortung übernimmt, ohne dabei von ihren Werten abzurücken.

CDU-Vorsitzender Domikus Bartusch zeigt sich sehr enttäuscht über das Wahlergebnis für seine Partei. „Leider hat auch in Gescher der Bundestrend durchgeschlagen“, kommentiert er. Immerhin habe die CDU bei den Erststimmen (39,5 Prozent) noch ein erfreuliches Ergebnis einfahren können. Aus dem Wahlergebnis auf Bundesebene sei abzuleiten, dass Armin Laschet einen Anspruch auf die Kanzlerschaft habe. Die CDU habe mit ihm einen guten Kandidaten aufgestellt. Das sieht auch sein Parteikollege Bernhard Witte so.

Während der Präsentation der Wahlergebnisse kann sich Holger Beeke, Vorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft, entspannt zurücklehnen. „Wir sind nicht angetreten“, sagt er und umschreibt die Atmosphäre am Wahlabend wie ein „WM-Finale mit Verlängerung“.

Bürgermeisterin Anne Kortüm freut sich über die hohe Wahlbeteiligung von 80,31 Prozent. Damit habe die Demokratie gesiegt.