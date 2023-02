Spielschar erfreut mit „Opa, et langt!“

Gescher

Freunde des plattdeutschen Theaters dürfen sich freuen: Am 18. März hebt sich der Vorhang für das neue Stück „Opa, et langt!“ aus der Feder von Bernd Gombold. Der Kartenvorverkauf startet am heutigen Mittwoch. Die Aufführungen finden – nach der umfassenden Modernisierung – wieder im Theater- und Konzertsaal am Borkener Damm statt.