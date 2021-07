Spontan gegen das Virus impfen lassen

Ganz ohne Termin eine Impfung erhalten – dieses Angebot im Impfzentrum des Kreises Borken in Velen haben am vergangenen Wochenende zahlreiche Bürger aus der Region genutzt. Der Kreis Borken hatte am Freitag und Samstag zu einer besonderen Impfaktion eingeladen: Jeder und jede Impfwillige konnte zum Impfzentrum kommen und sich dort impfen lassen. Ausreichend Impfstoff von Biontech und Moderna war vorhanden. Rund 2000 Impfungen verabreichten die Teams im Impfzentrum am Freitag und Samstag an Personen, die spontan zum Impfzentrum kamen. Und die Aktion wird verlängert.

„Die Impfaktion war ein echter Erfolg“, resümiert Landrat Dr. Kai Zwicker. „Vor Ort ist dank des großen Engagements alles reibungslos gelaufen. So konnten viele spontan die Gelegenheit nutzen, den ersten Schritt zu einem besseren Schutz gegen das Coronavirus zu machen.“

Zudem waren an diesen beiden Tagen ausdrücklich auch Menschen mit Migrationshintergrund eingeladen: Das Team des „Sprachmittlerpools“ stand vor Ort bereit, um bei Sprachproblemen helfen zu können und Rückfragen in der jeweiligen Sprache beantworten oder Unsicherheiten ausräumen zu können.

Nach der großen Resonanz auf die beiden Impf-Aktionstage geht es so auch in dieser Woche weiter: Das Impfzentrum in Velen beteiligt sich an der landesweit ausgerufenen „Woche des Impfens“. Seit gestern können alle Impfwilligen ab 16 Jahren wieder ohne Termin zum Impfzentrum kommen – und das die ganze Woche lang. Das ist täglich von 8 bis 19 Uhr möglich. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument und, falls vorhanden, die Gesundheitskarte sowie der Impfpass. Die Impfunterlagen können vorab im Internet unter www.kreis-bor ken.de/impfunterlagen ausgefüllt und ausgedruckt werden, um vor Ort Warte- und Ausfüllzeiten zu vermeiden. Diese könnten aber selbstverständlich auch vor Ort ausgehändigt und ausgefüllt werden, teilt der Kreis mit. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Der Landrat ruft auch alle Firmen-Chefs auf: „Vielleicht haben Sie in Ihrem Unternehmen noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch nicht geimpft sind – das könnte eine gute Gelegenheit sein, diese gesammelt oder in Grüppchen nach Velen fahren zu lassen“, so Zwicker. Bereits vereinbarte Termine im Impfzentrum blieben ganz normal bestehen, ergänzt die Kreisverwaltung.

Im Rahmen der „Woche des Impfens“ ist noch eine besondere Aktion geplant: Am Samstag (17. 7.) ab 11 Uhr ist zum „Impffestival“ in Stadtlohn eingeladen. Zentral auf dem Marktplatz haben Interessierte ab 16 Jahren dann die Möglichkeit, sich ohne Termin in einem mobilen Impfzentrum impfen zu lassen und gleichzeitig etwas „Festival-Luft“ zu schnuppern. Die Resident-DJs des bekannten Dodgeball Beach Cup, DJ Firebeat, Scheffwell und Fabiasco, stehen für den guten Zweck an den Plattentellern.