Sport und Beruf zusammenbringen

Kaum hat der SV Gescher die Tore zur ersten Veranstaltung „Sport trifft Business“ im noch nicht ganz fertigen Theater- und Konzertsaal in Gescher geöffnet, schon stürmten die Besucher hinein. Rund 470 Interessierte waren vor Ort. Darüber freuten sich Markus Lammerding, Vorsitzender des SV Gescher, Bürgermeisterin Anne Kortüm und die Vertreter der 15 Unternehmen. „Das ist ein super Format, Sport und Beruf hier zusammen zu bringen. Wir haben so viele tolle Betriebe vor Ort. Gescher bietet alle Möglichkeiten der Schul- und Berufsausbildung“, meinte Kortüm.

Leon Meinker beginnt seine Ausbildung als technischer Systemplaner bei der metallverarbeitenden Firma WiRoPa im August und berichtete: „Durch einen Klassenkameraden bin ich dazu gekommen. Dann habe ich ein Praktikum gemacht und mich entschieden, diese Ausbildung nach der Schule zu beginnen.“ Alexander Wenker ist kaufmännischer Leiter der Firma: „Seit einem Jahr sind wir Premium-Sponsor beim SV Gescher. Heute unterstützen wir auch den Teamgedanken, der im Fußball gepflegt wird.“

Praktische Einblicke in verschiedene Berufswelten vermittelten Andreas Brand und Christina Stuve, Berater der Agentur für Arbeit, mit VR-Brillen. „Wir machen nicht nur Berufsberatung für Schüler und Jugendliche, sondern ebenso Orientierungs- und Qualifizierungsberatung für Erwachsene. Hier erreichen wir alle Zielgruppen“, erklärte Brand.

Janina Davids und Hannah Honrath, Mitarbeiterinnen der Firma Huesker Synthetic, begleiteten die Betriebsbesichtigung ihrer Firma mit einigen Besuchern. Seit knapp zwei Jahren ist die Firma Hauptsponsor des SV Gescher. „Da haben wir schon einige Gespräche mit den jungen Leuten geführt. Viele dachten, wir stellen Folien her. Wir stellen Stoffe her, die nachhaltig sind und zum Beispiel im Straßenbau, in allen Baubranchen und in der Agrarwirtschaft verwendbar sind“, berichtete Davids.

SV-Fußballer Felix Busert ist fertig mit der Ausbildung und betonte: „Es war uns nicht so bewusst, was unsere Sponsoren in ihren Firmen machen.“ Für die 14-jährige SV-Fußballerin Enie van-Nuland wirkte das Angebot wie eine Ausbildungsmesse: „Für meine spätere Berufswahl konnte ich mich schon mal umschauen.“

Als das Saalprogramm losging, gab Lammerding das Wort zunächst an die Bürgermeisterin ab. Sie verriet noch einiges zum Vor-Opening des Theater- und Konzertsaals: „Im Januar 2023 sollte schon die offizielle Eröffnung sein. Das hat nicht geklappt. Diese lange verabredete Veranstaltung war uns sehr wichtig. Wir haben alles daran gesetzt, dass das heute auch möglich ist.“

Lammering ergänzte: „Wir führen unsere Sportler und Sportlerinnen damit ans Arbeitsleben heran.“ Um das Wie und Warum zu intensivieren, hatte Lammerding Ralf Schmitt aus Hamburg eingeladen. Er zeigte den Besuchern, wie man mehr Flexibilität in allen Bereichen erlangen kann, wie man seine Angst vor Fehlern verliert und daraus lernen kann. Der Vortrag von Christian Lindemann zum Thema „Showtime – Auf den Bühnen des Lebens“ motivierte zusätzlich.