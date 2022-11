Sportlich und digital am Ball bleiben

Der TV Gescher 1908 e.V. hat sich für die kommenden Monate einiges vorgenommen. Von der weiteren Entwicklung der Beachanlage über nächste Schritte in der Digitalisierung bis hin zu einer neuen Satzung hat Geschers zweitgrößter Sportverein viele Projekte vor der Brust. Und während die Volleyball-Damen der 2. Mannschaft gerade den TuB Bocholt 5 mit 3:0 nach Hause schicken, geben Geschäftsführer Daniel Zazopoulos und Vorsitzender Christoph Vornholt in der neuen Von-Galen-Halle einen Blick hinter die Kulissen.

0 Mitgliederentwicklung: „Wir kommen insgesamt auf 1157 Mitglieder“, berichtet Zazopoulos. Die größten Sparten sind der Bereich Fitness und Gesundheit mit 388 sowie der Turnbereich mit 373 Mitgliedern. Volleyball (93) und Handball (91) halten sich fast die Waage. „Die Volleyballabteilung hat sich in vier Jahren mehr als verdoppelt“, freut sich Zazopoulos, der selbst Trainer ist.

0 Personal: Trotz 32 qualifizierter Übungsleiter ist der Bedarf in vielen Abteilungen weiter groß. „Im Turnbereich und im Volleyball haben viele eine B- und C-Lizenz. Da sind wir gut unterwegs“, konstatiert Zazopoulos. Doch vor allem, wenn es darum geht, die Nachfrage nach neuen Sportarten wie Hula-Hoop oder Basketball zu befriedigen, sei die Personalsuche gar nicht so leicht. So wolle der TV nun eine Basketballabteilung aufbauen. „Wir haben einen Trainer aus Ahaus, der bereit ist, das anzugehen“, sagt der Geschäftsführer. Auch in der leistungsorientierten Leichtathletik fehle es an Personal. Alle Übungsleiter arbeiten ehrenamtlich für eine kleine Aufwandsentschädigung. Ein Beachvolleyball-Trainerlehrgang wird einmal pro Jahr angeboten.

0 Beachvolleyball-Anlage: Ins Schwärmen gerät Daniel Zazopoulos mit Blick auf die im März eröffnete und 38 mal 45 Meter große neue Beachvolleyball-Anlage. Weil es wenig vergleichbare Anlagen in der Umgebung gebe, habe man auch schon Anfragen vom Westdeutschen Volleyball-Verband erhalten. Möglich wäre sogar ein A+-Beachvolleyball-Turnier des Deutschen Volleyball-Verbands mit internationalen Teilnehmern. „Wenn man so etwas macht, muss auch ganz Gescher was davon haben“, meint Christoph Vornholt. Die anschließende Beachparty könnte beispielsweise in der Stadt stattfinden und die Teilnehmer in örtlichen Hotels unterkommen. „So ein Wochenende können wir aber nur gemeinsam mit der Stadt stemmen“, fügt Zazopoulos hinzu.

0 Digitalisierung: Der TV hat eine professionelle Firma beauftragt, die Internetseite neu aufzusetzen. „Das Ziel ist, alle wichtigen Dinge über die Website zu erledigen“, gibt Vornholt die Marschroute vor. Aktuelle Spielpläne und -verlegungen sollen dort einsehbar sein und Übungsleiter-Abrechnungen ausgeführt werden können. Anfang 2023 soll der Relaunch erfolgen. Zudem werde es nur noch vereinsinterne E-Mail-Adressen geben, sodass niemand mehr seine private Mail-Adresse nutzen muss. Datenschutz sei „ein extrem wichtiger Baustein“. „Jede Abteilung bekommt einen eigenen Zugang und einen Medienmanager“, sagt Zazopoulos.

0 Neue Satzung: Mitte 2023 soll auch die Satzung überarbeitet werden. „Wir brauchen etwas Neues, das in die Zeit passt“, findet Vornholt. Seiner Grundphilosophie will sich der Verein natürlich weiter treu bleiben.

0 Schulsport: Kooperationen gibt es mit der Von-Galen-Schule im Volleyballbereich und mit der OGS der Pankratiusschule im Kinderbewegungsturnen. „Wir hatten schon Anfragen, ob auch Flüchtlingskinder mitturnen dürfen. Das ist doch selbstverständlich und auch gewünscht“, hebt Vornholt die Chance der Integration über den Sport hervor.

0 Sponsoring: Angelehnt an das Modell des SV Gescher sollen Sponsoren künftig zunächst Sponsor des Vereins und nicht nur einer Mannschaft oder Abteilung werden. So könne der Verein die Mittel flexibler verwenden. Zudem werde Sponsoren die Möglichkeit der Bandenwerbung angeboten. Auch für andere Modelle zeigt sich der TV Gescher offen. „Manche Firmen sagen auch: Wir sponsern euch und dafür trägt dann ein Turnier unseren Namen oder ihr gebt zwei Trainingseinheiten für unsere Mitarbeiter“, meint Vornholt.