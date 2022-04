Sportschützin aus Gescher tot

Gescher

Eine Sportschützin aus Gescher ist am Montagabend auf einer Schießanlage in Gelsenkirchen-Erle zu Tode gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen gestern mitteilten, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 56 Jahre alte Frau. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen war die Sportschützin zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 19.30 Uhr alleine auf der Schießbahn, als sich aus bislang ungeklärten Gründen ein Schuss aus ihrer Pistole löste und sie tödlich verletzte. Zeugen kümmerten sich umgehend um die Frau und verständigten den Rettungsdienst. Die Polizei hat am Tatort umfangreiche Ermittlungen aufgenommen, heißt es. Einige der anwesenden Zeugen wurden durch Notfallseelsorger betreut. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.