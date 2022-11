Stadt investiert 13,4 Mio. Euro

Selten sei eine Haushaltsplanung so schwierig gewesen wie in diesem Jahr, machte Kämmerer Christian Hübers bei der Einbringung des Etats 2023 im Stadtrat deutlich. Der Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Auswirkungen, die noch ausstehenden Orientierungsdaten vom Land, die explodierenden Energiepreise, steigende Baukosten und die Inflation seien die Gründe dafür.

„Dennoch präsentieren wir Ihnen heute eine seriöse Planung für 2023 und die Folgejahre bis 2026“, betonte Bürgermeisterin Anne Kortüm. Der Ergebnisplan weist Erträge in Höhe von rund 38,9 Millionen Euro aus, denen Aufwendungen in Höhe von 42 Mio. Euro gegenüberstehen, woraus sich ein ordentliches Ergebnis von minus 3,2 Mio. Euro ergibt. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses sowie des außerordentlichen Ergebnisses verbleibt ein Jahresergebnis von minus 1,7 Mio. Euro.

Das Defizit werde durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt, die aktuell noch 16,4 Mio. Euro betrage. „Das klingt zunächst beruhigend“, kommentierte die Bürgermeisterin. Dennoch sei mittelfristig eine Verbesserung der Finanzlage erforderlich.

Die Stadt habe schließlich mehrere wichtige Projekte im Fokus: Eröffnung und Vermarktung des Theater- und Konzertsaals im Januar, Erneuerung des Rettungszentrums unter Einbeziehung der hinzugewonnen Grundstücksfläche und Ausgliederung der Rettungswache, Erneuerung der Dreifachturnhalle am Borkener Damm, Umsetzung der Planungen aus dem Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Hochmoor, Wiederinbetriebnahme der Trauerhalle in Hochmoor, Durchführung des Architektenwettbewerbs für die Von-Galen-Schule, Machbarkeitsstudie zur künftigen Nutzung des Heinrich Hörnemann Hauses, Kita Hochmoor und Maßnahmen zur Verbesserung der hausärztlichen Versorgungssituation.

Die im Investitionsprogramm 2023 vorgesehenen Maßnahmen belaufen sich auf insgesamt 13,4 Mio. Euro, wobei die Realisierung der geplanten Projekte ohne die Aufnahme von Investitionskrediten nicht möglich sein werde, erläuterte die Bürgermeisterin. Vorgesehen sei daher die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten über neun Mio. Euro. Die Stadt werde aber auch alle zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten ausschöpfen.

Bei den prognostizierten Einnahmen im Jahre 2023 geht die Stadt in Bezug auf die Grundsteuer B unter Beibehaltung des Hebesatzes von 550 Prozent von rund drei Mio. Euro und bei der Grundsteuer A unter Anhebung des Hebesatzes von 247 auf 254 Prozent von rund 160 000 Euro aus.

Bei der Gewerbesteuer würden unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes von 444 Prozent leicht erhöhte Einnahmen in Höhe von 14 Mio. Euro im kommenden Jahr erwartet.

Neben den Erträgen aus den Steuern kommt es für die Ertragslage der Kommunen wesentlich auf die Schlüsselzuweisungen, also den kommunalen Finanzausgleich an. Hier ist im Vergleich zu 2022 ein höher Zuwachs zu erwarten. Die Stadt rechnet mit einem Betrag von einer Mio. Euro.

Aber in den Folgejahren werde sich dieser Betrag wohl verringern, mahnte Kämmerer Christian Hübers, Im Kreis Borken mit seinen 17 Städten und Gemeinden gebe es neben Gescher aktuell nur noch drei weitere Kommunen, die überhaupt Schlüsselzuweisungen bekommen würden.

Eine weitere Einnahme sind die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Hier erwartet die Stadt in 2023 höhere Erträge in einer Gesamthöhe von 10,8 Mio. Euro. In der vorletzten Woche habe sich die Stadt allerdings über eine erheblich niedrigere Erstattung aus dem Einkommensteueranteil der Gemeinden für das 3. Quartal 2022 „wundern müssen“, sagte die Bürgermeisterin. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 sei es zu einem Einbruch der Auszahlungsbeträge um rund 28 Prozent gekommen. Für die Stadt Gescher habe sich dadurch eine Ertragsminderung von 0,6 Mio, Euro ergeben. All das seien „Überraschungen“, mit denen die Stadt in den kommenden Jahren rechnen müsse.

Nach den öffentlichen Haushaltslesungen ist die Verabschiedung des Etats 2023 für den 21. Dezember vorgesehen.