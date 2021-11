Stadt investiert 9,3 Millionen Euro

Trotz der Unwägbarkeiten durch die Corona- Pandemie werden die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B im kommenden Jahr nicht erhöht. Der Haushaltsplan 2022 weist ein Defizit von rund 2,6 Millionen Euro aus, das durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden kann. Gleichzeitig will die Stadt Gescher im kommenden Jahr Gesamtinvestitionen von mehr als 9,3 Millionen Euro stemmen. Das sind Eckdaten des Etatentwurfes, den Bürgermeisterin Anne Kortüm und Kämmerer Christian Hübers am Mittwochabend im Rat vorlegten.

Laut Anne Kortüm rechnet die Stadt mit Erträgen von 34,9 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 37,9 Mio. Euro. Die Schlüsselzuweisungen vom Land NRW würden in 2022 erheblich geringer ausfallen als in diesem Jahr. Statt 2,2 Mio. Euro kann Gescher nur mit 674 000 Euro rechnen. Das sind rund 1,5 Euro weniger im Stadtsäckel.

Allerdings kalkuliere die Stadt im kommenden Jahr mit höheren Anteilen an der Einkommensteuer (7,32 Mio, das sind 58 000 Euro mehr als in diesem Jahr) und an der Umsatzsteuer (2,26 Mio. Euro, das ist ein Plus von 294 000 Euro) für 2022. Angesichts der geplanten Erhöhung der Hebesatzes bei der Grundsteuer A (von 230 auf 247 v.H.) liegt die erwartete Einnahme um 5000 Euro höher als im Vorjahr. Falls der Hebesatz für die Grundsteuer B bei 550 v.H. belassen wird, geht die Stadt dennoch von einer Mehreinnahme von 90 000 Euro aus, sodass rund drei Mio. Euro auf diese Weise für die Stadt zu Buche schlagen. Auch wenn der Hebesatz für Gewerbesteuer weiterhin 444 v.H. beträgt, rechnet die Stadt mit einer Mehreinnahme von 2,3 Mio. Euro. Das wären dann 12,8 Mio. Euro. Die Umlagen an den Kreis Borken fallen im kommenden Jahr höher aus als in 2021. Statt bisher 5,97 Mio. Euro beträgt die allgemeine Umlage im kommenden Jahr 6,24 Mio. Euro. Die Jugendamtsumlage schlägt statt wie bisher mit 6,34 Mio. Euro nun mit 7 Mio. Euro zu Buche. Die SGB II-Umlage wird statt bisher 400 000 Euro im kommenden Jahr 445 000 Euro betragen.

An Investitionskrediten wird die Stadt in 2022 insgesamt 700 000 Euro weniger als im Vorjahr aufnehmen. Der Gesamtbestand der Investitionskredite wird 18,5 Mio. Euro betragen.

Mehr als 9,3 Mio. Euro will die Stadt investieren; davon 1,2 Mio. Euro für den Theater- und Konzertsaal, 600 000 Euro für den Hochbau, 1,6 Mio. Euro für die Anbindung der Kreisstraße 44 n an die Bundesstraße 525, 301 000 Euro für den Endausbau „Am Campus“ und 419 000 Euro für Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeuge.

Obwohl kein struktureller Haushaltsausgleich 2022 im Plan erreicht sei, drohe im Finanzplanungszeitraum aktuell kein neues Haushaltssicherungskonzept, machte Kämmerer Christian Hübers deutlich. Kassenkredite würden voraussichtlich nicht benötigt. Die Nettoneuverschuldung belaufe sich auf rund 3,6 Mio. Euro in 2022.

Nach den Haushaltsberatungen, die jetzt anstehen, soll der Etat 2022 in der Ratssitzung am 15. Dezember verabschiedet werden.