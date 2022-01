Stadt-Land-Leben unterm Brennglas

Weihnachten, Hochzeiten und runde Geburtstage, das sind Anlässe, zu denen Menschen, die vom „Land“ in die Stadt gezogen sind, regelmäßig in die Heimat zurückkehren. Ein anderer ist das Schützenfest. Um jenes Ereignis dreht sich viel im jüngsten Buch des Autors Dirk Bernemann, das den Titel „Schützenfest“ trägt. Der Velener lässt Erinnerungen an die Zeit im Westmünsterland einfließen.

Dirk Bernemann, früher auch in Gescher tätig, hat in diesem Jahr sein Buch „Schützenfest“ herausgebracht. Darin stellt er das Leben eines Stadtmenschen dar, der auf Heimatbesuch auf dem Land ist.

Bernemann machte sich vor zwei Wochen, ähnlich wie sein Hauptcharakter im Buch, Gunnar, mal wieder mit dem Zug auf den Weg in die Heimat. Bernemann feierte mit seiner Familie Weihnachten. Er freute sich auf die Rückkehr. Bei Gunnar ist das nicht unbedingt so. Er ist nicht sonderlich stolz auf seine Herkunft, und das bringt Bernemann in seinem Buch wortstark rüber.

Gunnar kehrt zum Schützenfest in seinen Heimatort zurück. Dörrfeld und Reckfeld heißen Orte, die stellvertretend für den Landstrich stehen, in dem Gunnar aufgewuchs. „In dieser Gegend geboren zu sein, fühlt sich an, als hätte man gegen seinen Willen ein Tattoo gestochen bekommen“, beschreibt Bernemann die Ablehnung seines Protagonisten gegenüber seiner Heimat. Gunnar stört, dass er im urbanen Umfeld schon an seiner Art zu sprechen als Mensch zu erkennen ist, der vom „Land“ stammt. „Das ist unvermeidbar, quasi im Gencode vermerkt“, heißt es im Buch. „Dem Plattdeutsch merkt man an, dass es vermehrt aus Nutz- statt aus Fühlwörtern besteht. Alles klingt nach Ackerbau und Viehzucht, nach Überleben, nie nach Genuss“, legt der Autor „seinem“ Gunnar in den Mund.

Bernemann beschreibt präzise Wesenszüge und Stereotype – nicht nur des ländlichen, sondern auch des urbanen Raums. Er nimmt sich dafür gerne einige Sätze Zeit, um zu beschreiben, sodass der Leser viel von sich und seiner Umgebung wiederfinden kann. Der Autor betont im Pressegespräch, dass Gunnar und er nicht gleichzusetzen seien. „Wenn ich so etwas schreibe, ist es immer exemplarisch. In diesem Typen sollen sich möglichst viele Menschen wiedererkennen“, so Bernemann. Er beschreibe es in seiner Geschichte zwar am Beispiel Münsterland, „auch weil es die Kultur ist, in der ich großgeworden bin. Ich habe aber gemerkt, dass die Geschichte in ihren Schattierungen exemplarisch ist auch für andere deutsche Regionen. Das ist mir bewusst geworden, nachdem sich viele Menschen zurückgemeldet haben, die das Buch gelesen hatten.“

Wenn man so will, hält Bernemann der Region an vielen Stellen des Buches den Spiegel vor. Ganz unterschiedlich seien die Reaktionen darauf gewesen. „Einige haben sich darin wiedererkannt und mussten schmunzeln. Manche Leute meinten allerdings auch, dass ich mich über sie und die Landbevölkerung erheben wolle, weil ich die Region verlassen habe“, berichtet der Autor.

Letzteres habe er auf keinen Fall gewollt, und das sage das Buch auch nicht aus. „Es sagt eher, dass es auch in Berlin nicht so schön sein kann. Ich vergleiche Stadt und Land etwas miteinander. Ich lasse aber die Leser letztlich urteilen, und das ist für mich, was Literatur ausmacht“, so Bernemann.

Das Schützenfest habe für ihn damals als Jugendlicher durchaus eine Bedeutung gehabt, erinnert sich Bernemann: „Das war cool. Ich habe den Ausnahmezustand genossen. Es war emotional aufgeladen. Ich war allerdings nie im Schützenverein. Und ich fand diese preußische Militärtradition recht bald etwas seltsam“, erinnert sich der Autor.

Er sei ein guter Beobachter, der emotionale Regungen aus der Umgebung herausfiltere, sagt Bernemann über seine Talente. „Ich studiere einfach sehr gerne das menschliche Verhalten und Empfinden. Darauf baut in den Büchern viel auf.“

Mit Literatur hat der Velener schon länger zu tun. Allerdings handelte es sich dabei lange nur um ein Hobby. Bernemann gründete mit Anfang 20 mit zwei Freunden in Coesfeld die Punk-Rock-Band „Gesten und Geräusche“. Er schrieb oft die Texte. „Das waren die Anfänge meines künstlerischen Ausdrucks. Ich habe aber vorher schon lyrische und poetische Notizen aufgeschrieben, aber nie so ernsthaft. Und so sind damals viele Ideen für Songtexte zu Kurzgeschichten geworden“, erinnert sich Bernemann.

Aus diesen Kurzgeschichten entstand ab 2002 ein erfolgreiches Buch. „Ich habe die Unschuld kotzen sehen“ heißt das Werk, das 2005 erschien. Zwei Jahre später kam die Fortsetzung, „und seitdem habe ich fast jedes Jahr einen Roman oder einen Kurzgeschichtenband veröffentlicht“, so Bernemann.

2012 zog Bernemann nach Berlin. Zu der Zeit war er schon seit rund drei Jahren hauptberuflich als Autor tätig. Nebenbei arbeitet der 46-Jährige inzwischen allerdings in Berlin noch als sogenannter Einzelfallhelfer. „Ich glaube, ich hatte 2012 das Gefühl, im Münsterland alles erlebt zu haben. Und ich brauchte wohl auch ein anderes Umfeld, um nicht wiederholbar zu schreiben. Ich wollte damals einfach dafür sorgen, dass sich meine Gedanken nicht immer wiederholen“, so Bernemann.