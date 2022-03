Stadt muss Schadenersatz zahlen

Gescher

(js/pd). Die Stadt Gescher wird die Fahrbahnschwelle an der Inselstraße in Höhe der Parkplatz-Zufahrt baulich verändern müssen. Im Rechtsstreit wegen Beschädigung eines Motorrads beim Überfahren der Schwelle ist die Stadt Gescher jetzt durch Urteil des 11. Senats des Oberlandesgerichtes (OLG) Hamm zum Schadenersatz verurteilt worden. Das teilte Rechtsanwalt Derk Röttgering vom Büro Rechtsanwälte BRSH Gescher mit. „Wir müssen schauen, was wir jetzt machen“, kommentierte Bürgermeisterin Anne Kortüm den Sachverhalt. Denkbar sei es, die vorhandene Schwelle abzuflachen oder zu verlängern. In jedem Fall müsse ein bauliches Element bleiben, um zu verhindern, dass die Inselstraße zur „Rennstrecke“ werde, auch mit Blick auf den dortigen Kinderspielplatz.