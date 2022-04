Stadt richtet Briefwahlbüro ein

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Rund 13 400 Bürgerinnen und Bürger in Gescher werden wieder dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

13 400 Gescheraner sind am 15. Mai zur Stimmabgabe aufgerufen

Wie hier bei der Bundestagswahl 2021 bekommen die Wahlhelfer am Abend des 15. Mai alle Hände voll zu tun, um die Stimmzettel der Gescheraner zur Landtagswahl NRW zu zählen. Ab Mittwoch (13. 4.) wird das Briefwahlbüro im Rathaus geöffnet sein.

Noch in der ersten April-Hälfte werden die Wahlbenachrichtigungskarten die Gescheraner Bürger erreichen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Stimmabgabe kann am Wahltag vor Ort in dem entsprechenden Wahllokal, welches jedem Wahlberechtigten auf der Wahlbenachrichtigung mitgeteilt wird, erfolgen.

Des Weiteren besteht selbstverständlich auch zu dieser Wahl die Möglichkeit, bereits im Vorfeld zeitlich flexibel per Briefwahl an der Stimmabgabe teilzunehmen. Die benötigten Briefwahlunterlagen können wie folgt beantragt werden:

7 Beantragung online über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigungskarte oder unter dem Link https://www.wahlschein.de/IWS/start.do?mb=5554016

7 Beantragung vor Ort ab dem 13. April im Briefwahlbüro des Rathauses Gescher unter Vorlage der Wahlbenachrichtigungskarte und des Personalausweises. Hier können die Briefwahlunterlagen mitgenommen werden oder die Stimmabgabe kann vor Ort erfolgen. Eine Wahlkabine steht bereit.

7 Beantragung per Post durch Einwurf der Wahlbenachrichtigungskarte in einen Briefkasten oder in den Briefkasten des Rathauses Aber Achtung: Dieser Antrag ist nur gültig, wenn die Wahlbenachrichtigungskarte unterschrieben ist.

Wie üblich besteht die Möglichkeit, für andere Personen die Briefwahl zu beantragen. Hierfür ist jeweils eine schriftliche und unterschriebene Vollmacht, die unten auf der Wahlbenachrichtigung zu finden ist, erforderlich.

Das Briefwahlbüro der Stadt Gescher hat ab Mittwoch (13. 4.) wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Wer wahlberechtigt ist und bis zum 24. April keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, dem wird empfohlen, sich mit dem Briefwahlbüro unter Tel. 60180 in Verbindung zu setzen oder dem Wahlamt direkt per E-Mail an wahlamt@gescher.de zu schreiben.