Stadt setzt großes „Peace-Zeichen“

Gescher

Was viele nicht mehr für möglich gehalten haben – Krieg auf europäischem Boden – ist Wirklichkeit geworden. In Gescher haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gestern ein Zeichen gesetzt: Sie haben das Peace-Symbol auf dem Rathausplatz nachgestellt und so ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekundet. Ansonsten gibt es noch viel Ungewissheit, was die nächsten Wochen bringen werden. „Wir wissen nicht, wie viele Menschen zu uns kommen“, sagte Bürgermeisterin Anne Kortüm. Sie ruft die Bevölkerung dazu auf, privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen – die ersten Rückmeldungen gebe es bereits. Über die eigens eingerichtete Mail-Adresse ukraine@gescher.de können sich Bürger melden, die geeignete Räume anzubieten haben. Sachspenden seien zurzeit nicht erforderlich. Auch die Flüchtlingshilfe Gescher ist mit im Boot und möchte unterstützen, ist aber auf zusätzliche ehrenamtliche Helfer angewiesen.

Von Jürgen Schroer