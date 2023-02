Stadt stellt 1250 Leuchten auf LED um

Es werde Licht! Und zwar heller, energiesparender und nach Möglichkeit für den Bürger kostenlos. Bis Ende Oktober will die Stadt mit der Umrüstung von 1250 Leuchten auf LED-Technik in Gescher und Hochmoor starten. Da diese Maßnahme in einigen Straßen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) abgerechnet werden würde, haben einige Bürger vielleicht schon heute einen Beitragsbescheid in der Post. Wenn alles gut läuft, können die Gescheraner diesen jedoch am Jahresende durch den Schredder jagen. „Es gehen zwar formal Bescheide raus. Unser Plan ist aber, dass die Beteiligung der Bürger gleich null ist“, erklärt Kathrin Pollmann, die bei der Stadt für straßenrechtliche Angelegenheiten zuständig ist und den Bürgern bei Rückfragen zur Verfügung steht.

Ziel der Maßnahme ist laut Bürgermeisterin Anne Kortüm in erster Linie der energetische Aspekt und an zweiter Stelle die Wartungsproblematik. „Manche Leuchten sind noch aus den 60er-Jahren und nicht mehr reparabel“, führt Frank Holtwick weiter aus, der das Projekt technisch betreut. Durch die neuen Leuchtenköpfe lassen sich mindestens 50 Prozent der Energie und damit auch 50 Prozent CO2 einsparen. „Bei unserem Antrag lag die errechnete Energieeinsparung bei den einzelnen Leuchtenköpfen zwischen 51 und 64,7 Prozent“, sagt Holtwick. Nach 20 Jahren soll sich die finanzielle Investition durch die Einsparungen amortisiert haben. So lange sollen die Leuchten mindestens halten. „Die Firmen garantieren aber auch längere Haltbarkeiten, zum Beispiel 100 000 Stunden und damit 25 Jahre bei 4000 Stunden pro Jahr“, zeigt Holtwick auf.

Dank vorhandener Landesmittel ist der Anliegeranteil zu 100 Prozent förderfähig. „Und die Töpfe sind zum Bersten voll“, zeigt sich Kortüm beim Pressetermin zuversichtlich, dass der Plan der Stadt auch aufgeht.

Die Krux an der Geschichte: „Beantragen kann man die Förderung erst, wenn die Maßnahme umgesetzt ist“, informiert Holtwick. Doch selbst, wenn alle Stricke reißen, müssen Anlieger nicht befürchten, dass auf sie Kosten wie bei einer Straßensanierung zukommen. „Die Beiträge liegen im Schnitt zwischen 30 und 300 Euro. Je nachdem, wie viele Laternen an dem Straßenabschnitt ausgetauscht werden“, sagt Pollmann. So manch einer wird sich auch wundern, dass er zwar Anlieger an einer Straße ist, die vom KAG betroffen ist, aber trotzdem keinen Bescheid erhält. „Dann sind die Leuchten noch nicht so alt, dass sie die KAG-Voraussetzung erfüllen, aber so schlecht, dass sie trotzdem ausgetauscht werden“, erläutert Holtwick.

Teilweise sind bereits Leuchten im Stadtgebiet auf LED umgestellt worden. Von den neuen Lichtverhältnissen können sich die Bürger zum Beispiel An den Bachgärten, am Lönsweg und am Esterner Grenzweg ein Bild machen. Zwischen den zwei Kreiseln am Borkener Damm sind auch nur vereinzelt Leuchten ausgetauscht worden, sodass Bürger jetzt schon „den Vorher-nachher-Effekt live vergleichen können“, sagt Holtwick. Gleiches gilt für die Katharinenstraße.

Betroffen sind über 100 Straßen in Gescher und Hochmoor. Der Abschluss der Baumaßnahme ist laut Stadt für 2024 geplant. Für die Förderung muss bis Oktober 2023 aber damit begonnen werden.