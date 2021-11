Stephansdomglocken läuten in Gescher

Vielfältige Glockenklänge in der Glockenstadt Gescher erlebten rund 70 Besucher, die zu einem ganz besonderen Stadtrundgang gekommen waren. Erstmals wurde die Stadt Gescher Spielort für das Münsterland-Festival, das in diesem Jahr Künstler und Musiker aus Österreich zu Gast hatte. In Gescher war das Mirijam Streibl, die zwar in Münster lebt, aber in Salzburg und Wien studiert hat. Sie hat immer noch die Klänge ihrer Heimat im Ohr, die sie nach Gescher gebracht hat.

Nachdem der Handglockenchor aus Gescher mit seinen sieben Musikern und 49 unterschiedlich klingenden Handglocken die Besucher akustisch eingestimmt hatte, ging es nach einer kurzen Führung durch Museumsmitarbeiterin Ruth Neumann auf den Soundwalk (Klangspaziergang) von Streibl durch die Stadt Gescher, vorbei an alten Häusern und der Pankratiuskirche zur Glocken- und Kunstguss-Manufaktur Petit & Gebrüder Edelbrock an der Hauptstraße. Geschäftsführer Dirk Hüttemann führte die Besucher durch die Glockengießerei, was nicht nur für Gescheraner ein ganz neues Erlebnis war. Ausgerüstet mit Kopfhörer und einem Audioguide wanderten die Besucher auf dem Soundwalk von Streibl durch die Innenstadt. Streibl hatte ihren Soundwalk „Sinfonietta für Gescher“ getauft.

Ein halbes Jahr lang hat Streibl die Klanglandschaft von Österreich studiert und aufgenommen. Das Geläut des Stephansdomes in Wien erklang, als sich die Gruppe der Pankratius-Kirche in Gescher näherte. „Am Glockenklang kann man erkennen, wo man ist“, erklärte Streibl am Ende des langen, sehr verschieden klingenden Nachmittags voller Glocken. Selbst gebürtige Gescheraner, die allerdings in der Minderzahl waren, ließen sich täuschen. Streibl hat aber noch andere Geräusche aus Österreich nach Gescher geholt und in den Soundwalk integriert. Die Kuhglocken waren deutlich zu hören. Cafehaus-Gespräche von vielen Menschen waren ebenso zu hören genauso wie die zwitschernde Vogelwelt der österreichischen Alpenregion. Pferdegetrappel der Fiaker, die Touristen durch Wien fahren, und die Erklärungen bei der Stadtrundfahrt durch den Kutscher waren auch zu hören.

Am meisten erheiterte die Besucher die Idee, die Geräusche der Wiener U-Bahn nach Gescher zu holen. „Wer musste denn warten auf die U-Bahn. Die Durchsage der U-Bahn in Wien klingt besser als die Durchsagen der Deutschen Bundesbahn“, ergänzte Streibl am Ende. An leerstehenden Geschäften in Gescher schrieb sie auf die Schaufenster Texte von Rainer Maria Rilke oder Auszüge aus Schillers „Glocke“. Bezüglich der U-Bahn sahen die Besucher auch eine Kreidezeichnung auf einem Fenster, die ein U-Bahn-Netz zwischen Gescher und Wien vorgab. Ein kühner Gedanke, der mit viel Humor quittiert wurde. „Für mich kamen die Geräusche von allen Seiten“, bekannte eine Besucherin. „Ich habe das als Wohlfühlbad empfunden, die Klangfülle der Glocken des Wiener Stephansdomes in Gescher zu hören“, kommentierte eine andere Besucherin. Hildegard Bingbermühl aus Münster war zum ersten Mal in Gescher. „Man muss sich darauf einlassen. Ich fand das toll, sich in dieser Parallelwelt zu bewegen und dabei durch Gescher zu gehen und die alten Häuser zu betrachten.“ sagte sie.