Stimmung wie beim Sommermärchen

Wenn Bilder von der Fußball-WM in Katar über den Bildschirm flimmern, bekommt Taher Mustafa glänzende Augen. Kein Wunder, ist es doch erst wenige Tage her, dass der Gescheraner zusammen mit seinem Sohn Samir vor Ort war. Fünf Spiele hat der 57-Jährige gesehen, darunter das letzte Deutschland-Spiel gegen Costa Rica und drei Brasilien-Auftritte. „Das war ein unglaubliches Erlebnis“, sagt der Fußballfan, dessen Herz für Brasilien und für Deutschland schlägt. Für den Gescheraner war es die erste Weltmeisterschaft, die er live erlebt hat. Die Stimmung in Katar sei viel besser und schöner, als es in den Medien dargestellt werde. Für Mustafa steht fest: Bei der nächsten Fußball-WM 2026 in Nordamerika will er wieder dabei sein.

Mit der 10-tägigen Reise nach Katar hat sich Taher Mustafa einen Kindheitstraum erfüllt. Er selber ist gebürtiger Gescheraner, arbeitet als Energieberater und hat früher bei Tornado gekickt, seine Eltern stammen aus Jordanien. Als klar war, dass die WM 2022 im arabischen Raum stattfinden würde, stand für ihn fest: „Da will ich hin.“ Zehn Tage, zehn Spiele, das war die Idee. Bei der ersten Ticketvergabe der FIFA ging Mustafa leer aus, in der zweiten Runde hat es mit fünf mal zwei Karten geklappt. Bei der Suche nach einer Unterkunft entschieden sich Vater und Sohn für ein Fan-Dorf südlich von Doha. Als auch die sogenannten Hayya-Karten (eine Art Visum) kamen und der Flug bei Qatar Airways gebucht war, konnte das Abenteuer beginnen.

Am 23. November ging der Flieger von Düsseldorf nach Doha. Eine der ersten Erfahrungen nach sechs Stunden Flug war: sommerliche Temperaturen draußen, drinnen „Kühlschrank-Feeling“. „Alle Innenräume sind stark klimatisiert“, so Mustafa. Ansonsten sei in Katar alles hochmodern und bestens organisiert. Mit einer Ausnahme: Im Fan-Dorf war der gebuchte Container noch belegt, die Vormieter hatten nicht ausgecheckt. Als Alternative wurde den Deutschen eine Wohnung in einem fünf Kilometer entfernten Wohnkomplex inklusive Bustransfer angeboten. Dort gab es ein Appartement mit allem Komfort, einen Supermarkt, sympathische brasilianische Nachbarn und Shuttle-Busse. „Alles, was man braucht“, so Mustafa. Und das Beste: „Für den unfreiwilligen Quartiers-Wechsel sind uns die Kosten von 900 Euro pro Person für die Unterkunft komplett erstattet worden“, schmunzelt Mustafa.

Das erste Spiel, das die Gescheraner gesehen haben, war Brasilien gegen Serbien im Lusail Stadium. Vor 80 000 Zuschauern gewann die Selecao 2:0. „Schönes Spiel, tolle Atmosphäre“, so Mustafa. Weil er einen selbstgebastelten WM-Pokal dabei hatte, war er ein gefragter Selfie-Partner. Alle Fans seien gut drauf gewesen, auch ohne Bierausschank. Wer Alkohol wollte, musste zu den Fanfesten gehen. Die Wartezeiten vor der Rückfahrt mit der nagelneuen Metro seien durch Tanz und Musik verkürzt worden.

Auch die nächsten Tage waren restlos ausgefüllt. Taher und Samir Mustafa besuchten einen Großcousin in Doha, genossen die Stimmung mit Fans aus aller Herren Länder in der Altstadt, besuchten ein großes Fanfestival mit Live-Übertragung des Deutschland-Spiels gegen Spanien, spazierten über die berühmte „Corniche“ (Strandpromenade) und erlebten immer wieder Live-Fußball: die Brasilien-Spiele gegen Schweiz und Kamerun, Ecuador gegen Senegal und das Deutschland-Aus trotz Sieg gegen Costa Rica. „Das war schon schade“, sagt Mustafa und ärgert sich, dass die Spanier im Parallelspiel wohl nicht richtig Vollgas gegeben haben.

Seit vergangenen Samstag sind Vater und Sohn wieder im winterlich-kalten Gescher – und schwärmen von einer Reise, die sie „nie vergessen werden“. Mancherorts sei die Stimmung in Katar ähnlich toll wie beim Sommermärchen 2006 in Deutschland, das komme leider nicht richtig rüber. Jetzt drücken sie Brasilien die Daumen und planen für die nächste WM in Kanada, Mexiko und den USA.