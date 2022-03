(js). Würde der russische Präsident Putin auf die Gescheraner hören, hätte er gestern eine klare Ansage bekommen. Geschätzt waren es am Abend über 300 Personen, die sich auf Einladung der im Rat vertretenen Parteien zur Mahnwache am Rathaus einfanden und ein deutliches Zeichen für den Frieden setzten. Die ukrainische Flagge wurde gezeigt, Musiker spielten am geöffneten Rathausfenster, und viele hielten Kerzen in den Händen. „Es ist überaus wichtig, dass wir heute hier zusammenstehen und unsere Solidarität und unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen – für die Ukraine und ihre Menschen, aber auch für unsere gemeinsamen demokratischen Werte“, sagte Bürgermeisterin Anne Kortüm in ihrer Ansprache.

Alle seien geschockt, weil sich die Hoffnung, es würde letzten Endes keinen Krieg in Europa geben, nicht erfüllt habe. „Wohl kaum jemand von uns hat sich vorstellen können, dass alle diplomatischen Bemühungen erfolglos bleiben und Putin so brutal und unberechenbar Krieg gegen die Ukraine führen würde“, so Kortüm. Dabei sei es kein Krieg der Russinnen und Russen gegen die Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern „der grausame Angriffskrieg eines gewissenlosen Machthabers, der jedes Wertegefühl verloren hat und das Völkerrecht mit Füßen tritt“. Die unmissverständliche Forderung in Richtung Putin laute: „Stoppen Sie diesen Krieg! Jetzt!“

Es sei davon auszugehen, dass viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland flüchten und auch nach Gescher und Hochmoor kommen. Ihnen in ihrer Not beistehen und helfen, das sei das Gebot der Stunde. Die Stadt Gescher habe eine Projektgruppe gebildet, um die aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen nach Kräften zu unterstützen. In erster Linie würde freie Unterkünfte benötigt. Kortüm: „Ich bin schon heute überwältigt, wie viele Gescheraner und Hochmooraner sich gemeldet und Hilfsangebote unterbreitet haben.“ Zumeist würden einzelne Zimmer mit Familienanschluss, vereinzelt auch Wohnungen und Mehrfachunterkünfte angeboten. Auf den Homepages von Stadt und Kreis gebe es alle relevanten Informationen. „Ich danke Ihnen allen für ihre Unterstützung und Ihre Solidarität“, schloss Kortüm. Noch lange brannten die Kerzen am Rathaus als „Lichter des Friedens“.