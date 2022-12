Streit um höhere Grundsteuer A

Gescher

Noch ist unklar, ob und mit welchen Mehrheiten der Haushalt 2023 in der kommenden Woche verabschiedet werden kann. Der Haupt- und Finanzausschuss „kaute“ jetzt 29 Einzelanträge aus den Fraktionen durch und wurde sich nicht immer einig. Ein Streitpunkt ist die vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer A. Absehbar ist, dass sich das Defizit – auch durch zusätzliche Stellen im Sozialbereich – weiter erhöhen wird. Bei der Einbringung im November lag es bei rund 1,76 Mio. Euro. Hier kommen allgemeine Verschlechterungen hinzu und antragsbedingte Mehrausgaben in Höhe von knapp 23 000 Euro. Das Defizit steigt so auf 1,949 Mio. Euro. Auch in den Folgejahren sind die Ergebnisse tiefrot.

Von Jürgen Schroer