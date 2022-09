Strohmarkt soll Landwirtschaft näherbringen

Es ist eine Mammutaufgabe, deren Vorbereitungen schon seit Juni im Gange sind. „Die meisten Leute denken, dass wir uns einmal zusammensetzen, alles besprechen und es dann schon laufen wird. So ist das nicht“, sagt Birgit Meyer vom Stadtmarketing. Der Gescheraner Strohmarkt, der nächste Woche Sonntag (25. 9.) ab 11 Uhr stattfindet, steht ganz im Zeichen der Landwirte. Beim Gang durch die Straßen, in denen der Markt stattfinden soll, wird erst deutlich, welcher organisatorische Aufwand mit dem Projekt verbunden ist.

Zwar fände die meiste Vorbereitung „in geballter Form“ erst ein paar Wochen vorher statt, trotzdem begännen die ersten Gespräche schon Monate früher. „Es gibt so viele Fragen zu klären. Wer backt den Kuchen? Wo stellen wir uns auf? Was machen wir sonst noch?“, zählt Elke Böyer vom Landwirtschaftlichen Ortsverein (LOV) nur ein paar der Fragen auf. „Ohne die Landfrauen würde es keinen Strohmarkt geben“, ist sich Meyer sicher.

Man sei davon überzeugt, dass jeder Besucher etwas finden könne, was ihn anspricht, da wieder für einen guten Mix gesorgt werde. „Die Kinder können sich zum Beispiel auf die großen Trecker freuen, die Frauen auf Gespräche bei Kaffee und Kuchen, viele Firmen sind vertreten, die Landjugend bereitet Spiele vor und, und, und“, sagt Meyer zum breit gefächerten Angebot. Vor allem dem Nachwuchs solle die Landwirtschaft durch den Strohmarkt nähergebracht werden. Es sei sehr schade, dass Kinder in Schulen und Kindergärten nur sehr wenig über die Arbeit von Landwirten erführen, findet Ortslandwirt Bernhard Bronnert. „Wir fragen immer wieder Schulen an, ob wir nicht in den Unterricht kommen können, um etwas zur Landwirtschaft zu erzählen. Aber leider besteht wohl kein Bedarf“, sagt Bronnert.

Die Landwirte denken, dass viele Jugendliche eigentlich Interesse hätten. „Die kommen aber nicht einfach zu uns und sagen ,jetzt erzählt doch mal, was ihr so macht’. Wir wollen von Schulen und Kindergärten angesprochen werden“, appelliert Böyer an die Bildungseinrichtungen. Für das Landvolk, bestehend aus dem LOV, den Landfrauen und der Landjugend, ist ein solcher Markt eigentlich ein reines Verlustgeschäft. „Wir haben keine Gewinne. Höchstens Kosten“, erklärt Bronnert. Meyer fügt hinzu: „So ein riesengroßer Markt findet statt, während zu Hause der Betrieb normal weiterlaufen muss. Der Strohmarkt muss also nebenbei gewuppt werden.“

Die grundsätzliche Idee, wo welcher Stand platziert werden soll, ist schon lange vorhanden. Allerdings müssen die Ideen noch untereinander besprochen, die Flächen abgemessen und die Standbetreiber angerufen werden, um zu fragen, ob der Plan für sie in Ordnung geht. Für den Strohmarkt hat Elke Böyer vorerst 20 Strohballen eingeplant. Angesichts der Größe des Marktes werden es wohl etwas mehr werden. Neben der genauen Position der Strohballen werden ebenfalls die Standorte der Attraktionen und Essensstände heiß diskutiert. Es gilt darauf zu achten, die Stände sinnvoll über den ganzen Markt zu verteilen – so sollen gewisse Essensstände nicht direkt nebeneinanderstehen, um sich nicht gegenseitig die Kundschaft wegzunehmen.

Besonderes Highlight in diesem Jahr ist ein Karussell, das auf der Kreuzung von Hauskampstraße und Fabrikstraße stehen soll. „Für den gewissen Kirmes-Charakter“, gibt Birgit Meyer zu Protokoll. Eine weitere Attraktion soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Es sei aber „der spannende Part, der mich nachts nicht schlafen lässt“, verrät Meyer mit einem Augenzwinkern.