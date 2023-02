Suchtfolgen im Klassenraum aufzeigen

„Sucht ist das nicht mehr kontrollierbare Verlangen nach einem bestimmten Gefühls-, Erlebnis- und Bewusstseinszustand“ – diese Definition der Weltgesundheitsorganisation kennt jedes fünfte Kind aus eigener Erfahrung aus seinem Familienalltag, meistens, wenn Alkohol oder noch härtere Drogen im Spiel sind. „Erst der Arzt in der Klinik hat mir damals die Augen geöffnet“, sagt Günter Döker, der aus einer solchen Familie stammt und später selbst mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Um seinen Weg den Kindern heute zu ersparen, nimmt er sich seit 2011 mit dem Verein GrOßeFreiheit dieser Problematik auf der darstellenden Ebene an. Mit ihrem neuen Theaterstück #machtlos ist die GrOßeFreiheit zurzeit bundesweit unterwegs. Am Dienstag (14. 2.) um 15 Uhr sind alle Interessierten zur Aufführung in den Fachraum Darstellen und Gestalten der Gesamtschule Gescher eingeladen.

Den passenden Rahmen für das Stück bietet die bundesweite Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien, die vom 12. bis 14. Februar stattfindet. #machtlos liefert dabei eindringliche Einblicke in die Lebenswelt von Kindern in solchen Familien, „aber ohne den erhobenen Zeigefinger“, betont Döker. Das Stück richtet sich vor allem an Kinder der sechsten Klassen. „In dem Alter sind die Kinder dafür noch offen“, weiß Döker, der das Klassenzimmer-Theater aus der Feder von Stefan Ey moderiert. „Ab der siebten Klasse sind die Kinder pubertär und wollen oft keine Ratschläge von Erwachsenen mehr hören.“

Anders als in früheren Stücken, in denen Kinder gleichen Alters selbst auf der Bühne standen, lautet das Rezept von #machtlos „1 Kiste, 1 Schauspielerin, 1 Mission“. „Es ist ein Klassenzimmer-Theaterstück, bei dem die Darstellerin direkt mit der Klasse interagiert“, erklärt Döker.

Schauspielerin Patricia Foik vom Theater in Duisburg wird mit einer Holz-Kiste in die Klasse kommen – und direkt scheitern. Immer wieder macht sie Fehler. Und erzählt dann ihre Geschichte – von ihrer Kindheit und zeigt dabei, wie ihre Vita Auswirkungen auf andere Menschen hat. Nach 45 Minuten dürfen die Kinder ihr Feedback geben und mit Foik in die Diskussion einsteigen.

In mehreren Städten ist die GrOßeFreiheit mit #machtlos schon aufgetreten. „Sogar die Thüringer Fachstelle für Suchtfragen hatte uns ermutigt, zu ihrem 30-jährigen Jubiläum in Erfurt zu spielen“, erzählt Döker, der das Publikum jedoch vorwarnte, sich vorab in einen Sechstklässler hineinversetzen zu müssen. Das sollte auch das erwachsene Publikum am kommenden Dienstag während der kostenlosen Vorstellung beherzigen.

„Ich war von diesem Theaterstück tief beeindruckt, gleichzeitig nachdenklich und erschrocken“, wird die Diplom-Sozialpädagogin Antje Kaufmann in der Broschüre zum Theaterstück zitiert. „Ich finde es außergewöhnlich, dass sich die GrOßeFreiheit e.V. des Themas ,Kinder aus suchtbelasteten Familien’ verschrieben hat“, sagt Daniela Ludwig. „Dass sie dafür das Medium Theater nutzt, ist geschickt gewählt“, schreibt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung dem Verein aus Gescher ins Stammbuch.

Weil in Deutschland rund drei Millionen Kinder mit einem suchtkranken Elternteil aufwachsen, die Hilfsmöglichkeiten für Kinder aber noch immer mangelhaft seien, setzt sich die GrOßeFreiheit dafür ein, das Thema zu enttabuisieren, Kinder zu stärken und ihnen eine Stimme zu geben. „Denn Kinder brauchen viel weniger Zeit, um suchtkrank zu werden“, sagt Döker. 7 Anmeldungen für die kostenlose Vorstellung werden zwecks Planung erbeten an: info@grosse-freiheit-gescher.de Treffpunkt ist das Foyer des Theater- und Konzertsaals.