„Nichts gemacht und doch geschafft – Teamwork war alles.“ So lautete das geheimnisvolle Motto der Zehntklässler der Gesamtschule Gescher bei ihrer Entlassfeier im Saal des Hotels Tenbrock. Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis und Bürgermeisterin Anne Kortüm stimmten diesem Leitspruch nur zum Teil zu. Denn schließlich hätten die 88 Entlassschüler in vier Klassen hervorragende Ergebnisse erzielt, sodass 64 sogar die Fachoberschulreife mit Qualifikation für die Oberstufe erreicht hätten.

Das sei möglich gewesen, weil die Schülerinnen und Schüler von der fünften Klasse an in einem optimalen Lernklima hätten arbeiten könnten, betonte der Rektor voller Stolz auf die Leistungen des Entlassjahrgangs 2022. „Stellt eure Arbeit nicht unter den Scheffel“, empfahl er den jungen Erwachsenen und fügte hinzu: „Es war schön zu sehen, wie sehr ihr im Laufe der Jahre untereinander und mit den Klassenleitungen zusammengewachsen seid.“ So habe man auch gemeinsam die zweijährige Corona-Phase mit all ihren Höhen und Tiefen meistern können. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, und auch der Klimawandel und die Entwicklung der Wirtschaft seien wichtige Themen der Zukunft, derer sich die Entlassschüler annehmen sollten. „Helft dabei, dass sich die Welt wieder zum Positiven verändert“, rief Bernhard Manemann-Kallabis den jungen Menschen zu.

Bürgermeisterin Anne Kortüm freute sich darüber, dass sie endlich wieder persönlich zu einem Grußwort eingeladen werden konnte und alle gemeinsam feiern konnten. „Ihr habt alle Möglichkeiten“, gab sie dem Entlassjahrgang mit auf den Weg. Es sei ganz gleich, ob man seine Schullaufbahn bis zum Abitur an der Gesamtschule fortsetze, eine Fachschule besuche oder eine Berufsausbildung beginne, sagte sie und fügte hinzu: „Wichtig ist, herauszufinden, wofür ihr brennt, dann werdet ihr Erfolg haben.“ Auch wenn man sein Ziel nicht auf Anhieb erreiche, gebe es im Bildungssystem zahlreiche Möglichkeiten umzuschwenken. Die Bürgermeisterin wünschte sich von den jungen Menschen: „Blickt mit Stolz auf eure Schule und Heimatstadt zurück.“

Als Vertreterin der Schulpflegschaft richtete Patricia Honrath einige nachdenkliche Worte an die Teilnehmenden der Feierstunde, die auch darauf abzielten, dass der Entlassjahrgang stolz auf das Erreichte sein könne.

Für Malte Ackermann von der Schülervertretung war das Motto der Zehntklässler sofort nachvollziehbar. „Teamwork ist alles - das ist das Motto unserer Schule.“ Dass die Entlassschüler sich für diesen Leitspruch entschieden hätten, zeige ihm, dass diese die „Werte der Schule verstanden haben“.

Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis sprach Abteilungsleiterin Christina Gerwing einen besonderen Dank aus. Für sie war es der erste Jahrgang, den sie sechs Jahre lang begleiten durfte, sagte sie sichtlich gerührt. Gemeinsam mit Elisabeth Robben überreichte sie als Klassenleitung den Schülern der Klasse 10a die Abschlusszeugnisse. Hannah Figura und Sascha Jansen versorgten ihre Klasse 10b mit den Dokumenten. Katja Brun und Nicole Dertmann händigten ihrer Klasse 10c die Zeugnisse aus. Michael Mathmann und Gabriele Wischnewski hatten die Klasse 10d zum Schulabschluss geführt.