Teilnehmer werden laufend Gutes tun

Gescher/Coesfeld

(sk). „Wir helfen leben“ – unter diesem Motto kann in diesem Jahr der 10. Münsterland-Sternlauf zugunsten der Kinderkrebshilfe doch noch stattfinden. Jürgen Jendreizik, Vorsitzender des organisierenden Vereins „Läuferherz e.V.“, hofft, dass sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Läufer der Region an diesem Spendenlauf zugunsten der Kinderkrebshilfe beteiligen. Der Lauf startet am Samstag, 31. Juli, um 9 Uhr an der St.-Otger-Kirche in Stadtlohn und führt dann über Gescher, Coesfeld und Gerleve nach Münster.