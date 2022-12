Titus braucht einen Stammzellspender

Titus ist ein liebes, aufgewecktes Kerlchen. „Oft aber auch ein Schlitzohr“, schmunzelt Vater Jürgen Siebelt. Wenn der Zweijährige durch die Wohnung an der Alten Vogelstange flitzt, ist nichts vor ihm sicher – und Mutter Katrin eilt hinterher, damit er nicht am Fernseher herumfummelt oder das nächste Regal leer räumt. Ganz normaler Familienalltag also – wenn da nicht diese Krankheit wäre. Titus hat Leukämie und braucht nach zwei nicht erfolgreichen Therapien eine Knochenmarkspende. Die fünfköpfige Familie hofft, dass in den nächsten Wochen ein passender Spender für Titus gefunden wird und die Stammzelltransplantation dann anschlägt. Weil überall auf der Welt Menschen an Blutkrebs erkranken und Spender in größtmöglicher Zahl benötigt werden, rufen Jürgen und Katrin Siebelt dazu auf, sich typisieren zu lassen. Infos und ein Registrierungsset gibt es über die Webseite www.dkms.de.

Zweijähriger Junge aus Gescher erneut an Leukämie erkrankt / Familie ruft zur Typisierung auf

Eine emotionale Achterbahnfahrt hat die Familie hinter sich. Im Februar 2021, als Titus gerade fünf Monate alt war, ging es ihm nicht gut. „Er war lurig, blass und hat schlecht geschlafen“, berichten die Eltern. Als der Junge ins Krankenhaus kam und ihm Blut abgenommen wurde, überbrachten drei Ärzte wenig später die schlechte Nachricht: Verdacht auf Blutkrebs. „Das ist, als ob einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird“, erinnert sich Vater Jürgen an diesen Moment. Noch in jener Nacht wurde Titus mit Blaulicht ins Uni-Klinikum Münster gebracht. Hier bestätigte sich der Leukämie-Verdacht. Eine monatelange Intensivbehandlung mit Cortison und Chemo begann, zunächst stationär, später teilweise in der Tagesklinik. Mutter und Vater waren im Wechsel bei Titus, begleiteten den kleinen Kerl durch schwierige Monate.

Jürgen Siebelt, bei Huesker als Werkstattleiter tätig, wurde bei Bedarf freigestellt, um sich auch um die beiden Töchter Pepa (jetzt 10) und Male (9) kümmern zu können. Auch die Oma, die im Erdgeschoss wohnt, war eine unverzichtbare Hilfe. Im November 2021 bekam Titus seine letzte Chemo, war krebsfrei. „Wir waren total erleichtert und dachten, wir hätten’s geschafft“, berichtet Katrin Siebelt.

Der Rückschlag kam im März bei einer Routineuntersuchung. Wieder Krebszellen im Blut, ein Schock für die Familie. In Absprache mit dem UKM-Team genehmigte die Barmer die sogenannte CAR-T-Zelltherapie, eine 400 000 Euro teure Behandlung der Leukozyten in einem Speziallabor in den USA. Nach der Zellzugabe im Mai sah alles gut aus, die Leukämie schien besiegt. „Wir haben einen fast normalen Sommer verleben dürfen“, erzählen die Eltern.

Im November dann der nächste Tiefschlag. Nach der dritten Knochenmarkpunktuation – die ersten beiden waren unauffällig – diagnostizierten die Ärzte wieder Blutkrebs. Das einzige, was Titus jetzt noch helfen kann, ist eine Stammzellspende. Die Hoffnung, dass die beiden Schwestern genetisch „passen“ könnten, hat sich leider zerschlagen. Glück im Unglück ist, dass der erneute Leukämie-Ausbruch früh entdeckt worden ist. Die Chance, dass in den nächsten Wochen – bei weltweiter Suche in den Datenbanken – ein passender Spender für Titus gefunden wird, liege bei bis zu 80 Prozent. „Das muss klappen“, sagen die Eltern. Bis dahin muss Titus wöchentlich zur Blutentnahme – verschlechtern sich die Werte, geht es wieder los mit Chemo.

Ganz unabhängig von ihrem persönlichen Fall hofft Familie Siebelt, dass sich zeitnah ganz viele Menschen aus Gescher und Umgebung über die Deutsche Knochenmarkspenderdatei typisieren lassen. Jeder zwischen 17 und 55 Jahren kann das ohne großen Aufwand tun. Möglicherweise wird es bei Huesker noch eine gesonderte Typisierungsaktion geben, Details stehen noch nicht fest. Im Unternehmen hatte Jürgen Siebelt eine Rundmail verschickt mit dem Aufruf, dass Titus und ein weiterer erkrankter Junge in Heiden Hilfe brauchen. Jemand hat aus diesem Aufruf ein Plakat gestaltet, das in den sozialen Medien vielfach weitergeleitet und geteilt worden ist. „Wir sind überwältigt“, sagen Siebelts.

Nun hoffen alle, das Titus ganz schnell „seinen“ Spender findet und ihm die lebensrettenden Stammzellen übertragen werden können. Auch das wird wieder eine anstrengende Zeit für die Familie. Aber wenn Titus irgendwann alles gut überstanden hat und zu Hause das nächste Regal ausräumt, wird ihm das bestimmt niemand übel nehmen.

