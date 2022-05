Tödlicher Unfall auf A31

Gescher

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Autobahn 31 bei Gescher zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Frau aus dem Kreis Borken ums Leben kam. Drei weitere Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 19 und 20 Jahre wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die vier jungen Erwachsenen – alle stammen laut Polizei aus dem Kreis Borken – waren in einem Pkw BMW auf der Autobahn 31 zwischen dem Verkehrskreuz Borken und der Anschlussstelle Gescher/Coesfeld in Fahrtrichtung Emden unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kollidierte der Pkw mit dem Lkw eines Servicedienstes, der durch Warnleuchten abgesichert auf dem Seitenstreifen stand. Dieser leistete einem mit einer Reifenpanne liegengebliebenen Gliederzug-Lkw Pannenhilfe, der sich ebenfalls auf dem Seitenstreifen befand. Bei dem Lkw handelte es sich um einen Viehtransporter, der mit Rindern beladen war. Der Lkw-Fahrer des Viehtransporters sowie der Mitarbeiter des Servicedienstes wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster eingesetzt. Darüber hinaus ist ein Gutachter damit beauftragt worden, ein Unfallspurengutachten zu fertigen. Die A 31 wurde zur Unfallaufnahme in Richtung Emden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.