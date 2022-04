Transparenz und Qualität gewürdigt

Susanne Bußhoff hat ihr Amt von Katrin Kutscha-Wermke übernommen, die zeitlich etwas kürzer treten musste. Sie wird jedoch in der Helfer-Arbeitsgemeinschaft weiterhin der engagierten Mannschaft der Bürgerstiftung sehr verbunden bleiben und ihre Frau stehen, heißt es. Dem Anlass entsprechend wird das Gütesiegel in malerischer Kulisse an den Berkelteichen präsentiert - vor noch blühenden Narzissen. Diese sind das Ergebnis einer der größeren Aktionen der Bürgerstiftung der letzten beiden Jahre, mit der viele Gescheraner und Besucher der Glockenstadt in den Frühling starten konnten.

Das Gütesiegel für Bürgerstiftungen steht für Qualität und Transparenz im lokalen bürgerschaftlichen Engagement. Seit 2003 verleiht der Bundesverband Deutscher Stiftungen das Siegel an Stiftungen, die den sogenannten „10 Merkmalen einer Bürgerstiftung“ entsprechen. Aktuell tragen 263 der rund 420 Bürgerstiftungen in Deutschland diese Auszeichnung.

Die Prüfung der Unterlagen sowie die Entscheidung über die Vergabe des Siegels erfolgt durch eine unabhängige Jury aus erfahrenen Bürgerstiftern und Bürgerstiftungsexpertinnen. Für eine erfolgreiche Bewerbung müssen Bürgerstiftungen neben der Zweckvielfalt und der lokalen Ausrichtung der Stiftungsarbeit insbesondere die Unabhängigkeit der Stiftung von politischen Gremien und einen strategischen Aufbau des Stiftungskapitals nachweisen. Diese und weitere Kriterien sind in den zehn Merkmalen festgeschrieben, die sich Bürgerstiftungen seit rund 20 Jahren als Qualitätsmerkmal selbst auferlegt haben.

„Auch in der „Coronazeit ist“, wie Inge Schnieder hervorhebt, „bei der Stiftung häufig angeklopft worden. Sie hat zahlreiche Anfragen auf Unterstützung erhalten und hat auch jüngst wieder manche Projekte/Aktionen mit unterstützen können.“ So habe das DRK Unterstützung bei der Anschaffung eines E-Autos erhalten, bei dem Projekt Kirchturmdenken und der Anschaffung besonderer Schulhof-Sitzbänke der Gesamtschule sei die Bürgerstiftung ebenfalls aktiv gewesen.

Ebenso habe die Stiftung bei der Unterstützung von Anliegen von ebenfalls ehrenamtlich Tätigen in unterschiedlichen Bereichen helfen können, heißt es.

Da aus dem Stiftungskapital zurzeit keine Zinsen erzielt werden können, sind ehrenamtliches Engagement bei Aktionen oder eben Spenden das Finanzierungspolster für zu fördernde Projekte und Aktionen, wie die Bürgerstiftung mitteilt.

Dabei haben die Feierabendmärkte, die im Mai wieder an den Start gehen, einen nicht unbedeutenden Stellenwert für die Bürgerstiftung bekommen. „Wie gut, dass dieses an die Bürgerstiftung gerichtete Angebot seinerzeit sofort angenommen wurde“, unterstreicht Inge Schnieder, „denn dieses ehrenamtliche Engagement ist eine weitere, gute Grundlage geworden, Projekte und Aktionen in Gescher zu fördern und natürlich gleichzeitig bei diesem Event dabei zu sein.“

Zudem unterstreichen Inge Schnieder sowie Susanne Bußhoff, dass keine Spende zu klein sei (siehe Homepage der Bürgerstiftung). Spenden an die Bürgerstiftung würden zeitnah gemäß den Stiftungszwecken verwendet. Eine Stadt sei immer nur so lebendig und aktiv wie die Menschen, die in ihr leben. Daher werde Wert darauf gelegt, besonders Projekte zu unterstützen, die genau aus diesem bürgerschaftlichen Engagement heraus entstehen.

„Vielleicht fühlen sich weitere Menschen ebenfalls angesprochen“, so die Ehrenamtler, „sich mit ihrer Idee für eine Maßnahme oder ein Projekt, das unsere Stadt weiter nach vorn bringen würde, an Mitglieder der Stiftung zu wenden oder sich in der Stiftung in der Glockenstadt auch aktiv zu engagieren, zum Beispiel in einer der Projektgruppen oder punktuell bei der Planung und Durchführung einzelner Veranstaltungen und Aktionen.“