Trasse führt um Gescher herum

Anwohner und Arbeitnehmer im Gewerbegebiet Nord dürfen aufatmen: Die Bezirksregierung Münster hat den Planfeststellungsbeschluss für die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Höchstspannungsleitung im Abschnitt Nordvelen bis Legden-Süd erlassen und ist im Bereich Gescher der vom Netzbetreiber Amprion eingereichten Vorzugstrasse gefolgt. Demnach wird die „Stromautobahn“ nicht über die alte 220-kV-Leitung durchs Gewerbegebiet geführt, sondern als Umgehung durch den Außenbereich (Estern, Harwick und Büren). Das entspricht auch der vom Rat der Stadt geforderten Trassenführung. Amprion-Sprecher Jonas Knoop sieht in der Entscheidung der Bezirksregierung einen Meilenstein in der Realisierung des Projektes. Er geht davon aus, dass vorbereitende Arbeiten (Gehölzrückschnitte, Zuwegungen) noch in diesem Jahr anlaufen und im Jahresverlauf 2022 die Masten aufgestellt werden.

Windstrom von Norden nach Süden transportieren, darum geht es. In Kooperation mit einem weiteren Netzbetreiber setzt Amprion den Bau einer 180 Kilometer langen 380-Kilovolt-Leitung zwischen dem Offshore-Konverter in Dörpen-West (Niedersachsen) und der Umspannanlage Niederrhein (Wesel) um. Diese Leitung ist Teil des Energieleitungsausbaugesetzes. Jetzt ist der rund 15,3 Kilometer lange Abschnitt, der das Stadtgebiet Gescher durchläuft, planfestgestellt worden. Im Verfahren sind nach Angaben der Bezirksregierung 267 Einwendungen wegen privat betroffener Rechte und Belange rechtzeitig erhoben worden. Zudem haben 29 Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben. Der Erörterungstermin hat im Dezember 2016 in Gescher stattgefunden. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen hat Amprion als Vorhabenträgerin zwei Planänderungen vorgenommen und in das Planfeststellungsverfahren eingebracht.

Im diesem Verfahren seien „alle eingegangenen Einwendungen, Stellungnahmen und Anregungen sorgfältig geprüft und abgewogen worden“, heißt es. Im Schwerpunkt zählten hierzu insbesondere die Umweltverträglichkeit, der Artenschutz, die Errichtung und der Betrieb als Erdkabel sowie die Varianten und Alternativen im Bereich Gescher. Der Beschluss wird den Verfahrensbeteiligten durch öffentliche Bekanntmachung mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt. Anfechtungsklagen können beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erhoben werden.

„Wir sind erleichtert“, stellte Johannes Seifer für die Anwohner im Gewerbegebiet Nord fest. Dort war eine mittlerweile demontierte 220-kV-Leitung verlaufen – diese Trasse sollte nach ersten Plänen auch für die neue 380-kV-Leitung genommen werden. Forderungen nach einer Umgehung der Ortslage wurden in Gescher politisch unterstützt und führten dazu, dass auch Amprion diese Umgehung priorisierte. Es sei gut, so Seifer, dass die neue Leitung nicht direkt über hunderte Menschen geführt werde, die im Gewerbegebiet wohnten und arbeiteten. Eine Lösung, die allen gerecht werde, gebe es bei einem solchen Projekt leider nicht.

Bei Amprion geht man davon aus, dass das Vorhaben jetzt – trotz möglicher Klagen – zügig umgesetzt werden kann. Nach ersten Vorarbeiten in diesem Jahr „wollen wir 2022 richtig loslegen“, so Knoop auf Anfrage. Möglicherweise lasse sich das Teilstück zwischen Nordvelen und Legden noch 2022 fertigstellen. Bis die komplette Leitung fertig ist, dauert es aber noch: In Niedersachsen, so Knoop, seien noch etwa 50 Kilometer Leitung im Planfeststellungsverfahren. Somit werde die Leitung in Gänze wohl erst 2025 fertig sein und für den Transport von Windstrom zur Verfügung stehen.

7 Interessierte können die planfestgestellten Unterlagen bis zum 8. November 2021 auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster (Stichwort: Neubau 380-kV-Leitung Nordvelen – Legden-Süd) einsehen. Als zusätzliches Informationsangebot liegt eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses zusammen mit den Unterlagen im Rathaus der Stadt Gescher aus.