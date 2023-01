Traumtänzer brillieren

(sk). Der Hunger nach Ausgelassenheit, auf Spaß und Freude scheint nach der Coronapause da zu sein. Der Saal Tenbrock mochte die Zahl der Närrinnen und Narren kaum fassen, als am Samstag mit dem Kolpingkarneval die närrische Session eröffnet wurde. Musik-, Tanz- und Büttdarbietungen rundeten das fast dreistündige Programm ab. Als Prinzenpaar wurden Mathias Lütjann und Katrin Füchtmann proklamiert.

„Das ist der helle Wahnsinn!“, zeigte sich Sitzungspräsident Jürgen Richter mehr als überrascht, als er von der Bühne auf den proppevollen Saal blickte und weitere Stühle herangeholt werden mussten. „Ich sehe, ihr habt Lust zu feiern und einfach nur Spaß zu haben“, meinte Richter, der zum 20. Mal den Kolpingkarneval moderierte. Bunte, aufwändige Kostüme zierten das Narrenvolk.

Mit Jubel wurde das neue Prinzenpaar begrüßt. „Zwölf Jahre mussten wir warten, bis es jetzt endlich klappte!“, hieß es in der Begrüßung des Prinzen Mathias Lütjann und seiner Lieblichkeit Katrin Füchtmann. Dabei ist Lütjann kein unbeschriebenes Blatt im Kolping-Karneval. Seit vielen Jahren gehört er nicht nur zu den Bühnenbauern, sondern ist auch Co-Moderator des Sitzungspräsidenten. Zum weiteren Gefolge gehören Dirk Füchtmann und Sabine Lütjann sowie Christina und Daniel Gevers.

Innerhalb kürzester Zeit verwandelte sich der große Saal in ein wogendes Narrenschiff. Den Auftakt machte die Minigarde der Stadtkarnevalisten unter der Choreografie von Maike Tubes und Marielle Busskamp. Mit der Zugabe „Der Zug hat keine Bremse!“ trafen die Minis in die Vollen. Spontan startete der Zug in Form einer Polonaise, der kaum zu stoppen war.

Doris Schöning präsentierte mit ihren Freundinnen Antonia Schültingkemper, Nicole Iking, Änne, Uli Twenter und Jutta Wies sowie Andy Twenter am Saxophon eine Parodie auf „Pfunde“. Anekdoten aus der Jugendzeit hatte Olaf Emmerich parat. In seiner Abschieds-Büttrede ließ sich der hochkarätige Kolpingbruder Manni Blesenkemper über das Rentnerleben aus.

Höhepunkt war der Auftritt der „Traumtänzer“. Das 14-köpfige Männerballett um Susanne Kröger begeisterte das Publikum. Ohne Zugabe durfte keiner der Akteure die Bühne verlassen.

Als Sieger des Kostümwettbewerbs gingen das „geistliche Dreigestirn“ mit Pfarrer Wenning, Pastor Jacob und Pater Daniel mit ihrer „Amtskleidung“, die „Sternenkinder“ Christin König und Katja Niewerth sowie die „Luftschlösser“ Anja Bönning und Birgit Decker hervor. DJ Friedhelm Ening aus Borken ließ die Party steigen. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert, getanzt und gelacht.