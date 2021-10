Tristesse ade, willkommen Feierlaune

Adieu Corona-Tristesse, willkommen Feierlaune: Nach der langen Zwangspause seit dem Ausklang der Session 2019/2020 wollen die Stadtkarnevalisten im November durchstarten: Eröffnung am 11. 11. mit Ordensvorstellung, Sturm aufs Rathaus, Galaabend am 13. November und Hells Bells Partyabend am 20. November – so sieht die Terminplanung für die nahe Zukunft aus. Der Pandemielage wollen die Stadtkarnevalisten mit einer strikten 2G-Regel Rechnung tragen, das heißt, nur Geimpfte und Genesene werden zu den Saalveranstaltungen eingelassen. „Das ist am praktikabelsten und schützt die Gesundheit aller“, erläutert Präsident Theo Heisterkamp. Er geht auch davon aus, dass der Karnevalsumzug Mitte Februar planmäßig stattfinden kann. „Wir wollen“, stellt er für die Karnevalisten fest und blickt optimistisch nach vorn.

Die Bühnenbauer aus den Reihen der Stadtkarnevalisten – hier mit Präsident Theo Heisterkamp (r.) und Prinzessin Marion (3.v.r.) – haben bei Tenbrock schon fleißig gewerkelt, damit beim großen Galaabend am 13. November alles perfekt ist.

Dass der Karnevalsauftakt in Gescher näher rückt, ist im Saal Tenbrock zu sehen und zu hören. Dort wurde am Dienstagabend fleißig gehämmert, gebohrt und gesägt. Der Bühnenaufbau für den Galabend – erstmals mit Prinzessin – ist etwas früher angelaufen als üblich. „Wir müssen einiges ausbessern und aufhübschen“, sagt Vizepräsident Matthias Meirich. Die Beschallung läuft erstmals über Jochen Franke („Joke rockt“), da der Zeitaufwand von eigenen Leuten so nicht mehr zu stemmen war. Heisterkamp: „Unser Dank gilt Thorsten Pacelt, der uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht, aber nicht mehr Hauptverantwortlicher für die Beschallung sein möchte.“

Die 2G-Regel soll auch für die interne Sessionseröffnung am 11. 11. gelten. Die Aktiven treffen sich um 11.11 Uhr zur Ordensvorstellung an der Stele. Bei Grimmelt finden dann Mittagessen und ein kurzweiliges Programm mit Ordensübergabe statt. Gegen 17 Uhr zieht der Tross zusammen mit dem Spielmannszug zur Glockengießerei, um wenig später das Rathaus zu stürmen und Bürgermeisterin Anne Kortüm närrische Botschaften zu übermitteln. Das abendliche Clubbing in der „Kanne“ ist als interne Veranstaltung geplant – ausnahmsweise. Im nächsten Jahr, so hoffen die Stadtkarnevalisten, soll alles wieder „normal“ laufen.

Wer sich gute Plätze beim Galaabend oder bei Hells Bells sichern möchte, sollte sich am kommenden Samstag (30. 10.) sputen: Um 10 Uhr startet bei Tenbrock der Kartenvorverkauf. Prinzessin Marion (Pierk) verweist auf die geltenden Verordnungen und freut sich: „Wir dürfen endlich wieder feiern, mit Singen, Schunkeln und allem Drum und Dran.“ Der Galaabend beginnt am Samstag (13. 11.) bereits um 19.11 Uhr. Eine Mischung aus eigenen Akteuren und externen Stimmungskanonen (Heinz Gröning, Hilla Heinen, Björn Schmitz) gestaltet das Programm. Die Tanzgarden der Stadtkarnevalisten sind dabei, aber auch die Bacchusjünger, Ansgar Höing mit einer Gesangsnummer und ein Quartett um Manni Blesenkemper. Theo Heisterkamp ist froh, dass auch der Musikzug wieder aufspielt: „Live-Musik macht diesen Abend in Gescher aus.“

Um Verständnis bitten die Karnevalisten, dass die Einhaltung der 2G-Regel strikt kontrolliert wird. Einlass erhält nur, wer ein gültiges Zertifikat (geimpft oder genesen) in Verbindung mit einem Ausweisdokument vorweisen kann. Das gilt auch für den Hells Bells Abend am Samstag (20. 11.), bei dem der bekannte DJ und Animateur Stephan König für Stimmung sorgen wird. Hier wird auch eine Abendkasse angeboten. Jugendliche unter 18 können nur bis Mitternacht bleiben.

7 Kartenvorverkauf für beide Abende am Samstag (30. 11.) ab 10 Uhr bei Tenbrock. Danach können die Tickets weiterhin im Hotel Tenbrock erworben werden oder per E-Mail an: karten@karneval-gescher.de.