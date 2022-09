Tunnelrutsche als Magnet denkbar

Gescher

Eine Seilbahn vom Rodelberg runter wird eher nicht kommen. „Da spielen Sicherheitsaspekte eine Rolle“, sagte Rolf Teschner (Dülmen) gestern nach der Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung der Großfläche am Alfersesch. Aber eine große Tunnelrutsche, die dann ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Spielplatz wäre, kann sich der Landschaftsarchitekt am Hügel sehr wohl vorstellen. Zusammen mit Bürgermeisterin Anne Kortüm und Erste Beigeordnete Kerstin Uphues freute sich der Planer über eine Fülle von Ideen, die von Kindern, Jugendlichen, Nachbarn und interessierten Bürgern herangetragen wurden. „Das werden wir alles sortieren und strukturieren und in Absprache mit der Verwaltung in ein Konzept gießen“, kündigte Teschner an. Bis Ende November soll der Plan fertig sein. Wie berichtet, stehen im Haushalt 2023 rund 200 000 Euro für die Umsetzung zur Verfügung.

Von Jürgen Schroer