Überdimensionale Schecks verteilt

(sk). „Tue Gutes und rede darüber!“ Wenn das nicht so gehandhabt würde, stünde das Sozialkaufhaus N˚ 10/Babykorb am Kirchplatz in Gescher nicht so gut da. Kurz vor Weihnachten konnte das Team um Edeltraud Ening 10 000 Euro an soziale Einrichtungen und Vereine ausschütten. Getragen werden das Kaufhaus N˚ 10 und der Babykorb von den beiden christlichen Kirchen in der Glockenstadt.

Pfarrer Hendrik Wenning lobte das „nicht selbstverständliche Engagement“ der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Auch er zeigte sich überrascht, wie das Kaufhaus N˚ 10 und der Babykorb von der Bevölkerung angenommen werden und wie großzügig die Sach- und Geldspenden für diese Einrichtungen fließen. Doch ohne die Mitarbeit der zahlreichen helfenden Hände sei dies alles nicht machbar. „Bitte machen Sie so weiter“, ermunterte Wenning die Helferinnen. Und weiter: „Ich lasse Ihnen dabei gerne freie Hand.“

Edeltraud Ening ist stolz darauf, dass sie sich immer wieder auf die Unterstützung der rund fünfzig Helferinnen und Helfer verlassen kann. So finden zahlreiche Kunden regelmäßig den Weg zum Kirchplatz N˚ 10, wo sie für „kleines Geld“ Kleidung, Babyartikel, Spielzeug und vieles mehr finden. „Bei uns ist jeder Kunde willkommen, ob mit dem großen oder dem kleinen Geldbeutel“, so Ening. Eine wie auch immer geartete Stigmatisierung der Kunden gebe es in keinster Weise.

Dass das Kaufhaus und der Babykorb sehr gut angenommen werden, zeigt der hohe Erlös von 10 000 Euro, der jetzt ausgeschüttet wurde. Gemeinsam mit Hedwig Lammering und Rita Dingermann überreichte Ening, im wahrsten Sinne des Wortes, überdimensionale Schecks. Unterstützt werden: Kreuzbund (Doris Höing) mit 500 Euro, der CBF Gescher-Ahaus (Maria Meiners) 1500 Euro, die Kontaktgruppe psychisch kranker Menschen (Anne Stockhoff und Hermann-Josef Gruthölter) 500 Euro, der Verein „Große Freiheit“ (Hilfe für Kinder aus suchtbelasteten Familien (Günter Döker) 1000 Euro, der Mittagstisch (Marianne Frieling) 500 Euro, Elisabeth-Hospiz Stadtlohn (Jutta Kock) 1000 Euro, die Kinder-Intensivstation am Krankenhaus Coesfeld 2500 Euro. Und last not least konnten Andrea Ening und Ina Jung einen Scheck in Höhe von 2500 Euro für die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) entgegennehmen. Wie aus den Medien in Gescher bekannt, ist der zweijährige Titus an Leukämie erkrankt. Einzige Rettung für den quirligen Jungen ist eine Knochenmarkspende. Die Gescheraner Bevölkerung ist aufgerufen, sich am 30. Dezember im Feuerwehr-Gerätehaus typisieren zu lassen. Jede Registrierung kostet die DKMS circa 40 Euro, die ausschließlich aus Spenden finanziert werden. So kommt diese großzügige Spende auf jeden Fall an, hieß es bei der Scheckübergabe.